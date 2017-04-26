“Soytarılar Okulu” çocuk oyunu Almanya’da

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Tiyatrosu’nun Limasol Sosyal Sorumluluk Co. işbirliğiyle gerçekleşen çocuk oyunu “Soytarılar Okulu” KKTC Cumhurbaşkanlığı katkılarıyla Berlin’de düzenlenecek olan 3. Türk-Alman Tiyatro Festivali’ne katılıyor.

21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen 3. Türk-Alman Tiyatro Festivali’nde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “Soytarılar Okulu” çocuk oyunuyla 29 Nisan ve 30 Nisan tarihlerinde Berlin’de dört temsil yapacak ve 3000 in üzerinde Türk çocuklara kendi dillerinde oyun sahneleyecektir. Festival, Türk oyunları festivali olduğundan Türkiye’den de tiyatrolar katılacaktır.