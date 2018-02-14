Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdürü Hüseyin Kadir Çete’yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde, yakında okulların açılacağına dikkat çeken Bakan Atakan, Lefkoşa’da özellikle Yakın Doğu Üniversitesi kavşağı ve Atatürk Spor Salonu civarında sıkıntı yaşandığını, bakanlığa bağlı Karayolları Dairesi ve Trafik Dairesi ile ivedi olarak bazı düzenlemeler yapmak için en kısa sürede yerinde bir incelemede bulunacaklarını kaydetti.

Atakan, bu süreç içerisinde önemli bir işbirliği geliştirerek sabah saatlerindeki ve mesai bitimi ardından yaşanan yoğunluğu nasıl çözebilecekleri ve kangrenleşmiş sorunların nasıl aşılabileceği konusunda çalışmaların olacağını kaydetti.

Çete: "Kamu menfaati adına adımların atılması bizi memnun eder"

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdürü Hüseyin Kadir Çete ise, işbirliği için her zaman hazır olduklarını, doğru yaklaşımlar olduğu sürece kamu menfaati adına adımlar atılmasının kendilerini de çok memnun edeceğini söyledi.

Bakanlığa bağlı Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi ve Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ın da katıldığı toplantıda, yapılması öngörülen çalışmalarla ilgili bilgiler verildi