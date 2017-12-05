Son yılların en iyisi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de şu ana kadar geride kalan 11 haftalık bölümde zirve yarışı oldukça çekişmeli geçiyor. Ligde oynadığı son 5 maçını da kazanan Doğan Türk Birliği, orta sıralardan üst sıralara yükseliş gösterdi. Doğan aynı zamanda bu sezon üst üste beş maçını kazanan ilk takım olurken, an itibarı ile kendi adına geride bıraktığımız dört sezonun en iyi 11’inci hafta performansını sergiledi.

5 maçlık seri

Süper Lig’in 5’inci haftasında Yeni Boğaziçi’ne karşı sahasında ilk yenilgisini alan Doğan Türk Birliği ardından Binatlı deplasmanından da 3-1’lik mağlubiyetle ayrılmıştı. O haftadan sonra toparlanan Doğan Türk Birliği; Yalova, Yenicami, Cihangir, Türk Ocağı ve Mağusa Türk Gücü takımlarını mağlup ederek, son 5 maçta da 5 galibiyet almayı başardı. Doğan Türk Birliği, bu hafta sonunda Gençler Birliği’ne konuk olacak.

Son 4 sezonun en iyi performansı

Girne ekibi bu sezon sergilediği performansla geride kalan 4 sezonun en iyi 11’inci hafta performansını gösteriyor. Sarı lacivertli ekip, geçmiş sezonlarda istikrarsız bir performans gösterirken, bu sezon özellikle son 5 maçtır yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çekiyor. Doğan Türk Birliği, bu sezon şu ana kadar 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alarak, 23 puanla sezon 5 sezonun en iyi yerde 11 haftayı tamamlamış oldu.

Sadece 1 maçta gol atamadı

K-Pet Süper Lig’in geride kalan 11 haftasında Doğan Türk Birliği, sadece 1 maçta gol sevinci yaşayamadı. Sarı lacivertli ekip, ligin 5’inci haftanın açılış maçında konuk ettiği Yeni Boğaziçi maçının son anlarında kalesinde golü görmüş ve o karşılaşmada 1-0 mağlup olmuştu. Girne ekibi, o maç dışında ligde oynadığı 10 maçta da gol veya goller atmayı başardı.

En golcü oyuncu Selim Saygı

Doğan Türk Birliği’nde Selim Saygı, yakalanan bu çıkışta önemli rol alan isimlerin başında yer alıyor. Genç oyuncu, bu sezon takımının attığı 22 golün 6’sını kaydederek, şu ana kadar Girne ekibinde en golcü oyuncu unvanını taşıyor. Kenan Oshan, Quincy Osei ve Rasaq Adegbite 3’er golle genç oyuncuyu takip ediyor.

62 maçta gol atma başarısı

Bu sezon ligde oynadığı 11 maçın 10’unda gol atmayı başaran sarı lacivertli takım, son 2 sezonda da bu konuda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Doğan Türk Birliği, 2015-2016 sezonundan bu yana toplamda oynadığı 67 lig maçının 62’sinde gol atma başarısı gösterdi. Sadece beş lig maçında gol atamayan Girne ekibinin oynadığı son 67 lig maçı ve attığı gol oranı ile bu sezonla beraber beş sezonluk 11 hafta performansı şöyle: