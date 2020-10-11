“Siyasi hayatımı gözden geçirmem gerekecek”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, seçim sonuçlarına dair sosyal medyadan açıklama yaptı, "siyasi hayatını gözden geçireceğini" açıkladı

Özersay, paylaşımında “ilk sonuçlara göre aldığım oy oranı beklentimin çok altındadır ve benim açımdan siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir” dedi. Özersay, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını kaydetti.

İşte Özersay’ın açıklaması:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre aldığım oy oranı beklentimin çok altındadır ve benim açımdan siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir. Ama bu tabloya baktığımda asıl üzüntüm, ülkemin geleceğine dairdir... Belli ki kutuplaştırma ve gerginlik siyaseti başarılı olmuştur. Demek ki Halkımızın beklentisi daha farklıdır, saygı duyarım, memleketime hayırlı olsun. Bu süreçte ailesinden, işinden gücünden ciddi fedakarlık göstererek yanımda duran tüm yol arkadaşlarıma, destekleyen herkese yürekten teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir değerlendirme yapıp bundan sonrasına dair düşüncemi ve kararımı kamuoyu ile paylaşacağım.