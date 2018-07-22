Sivri, Valencia’ya karşı görev yaptı

Kıbrıslı Türk Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Galatasaray, İsviçre kampını tamamladı. Kampın son gününde Valencia ile hazırlık maçı oynanırken, Ahmet Sivri maçta forma şansı bularak Avrupa’nın önde gelen bir kulübüne karşı mücadele etti.

Fernando’nun yerine girdi

Galatasaray Valencia ile oynadığı hazırlık maçını 2-1’lik skorla kaybetti. Sarı kırmızılı ekibin tek golünü yeni transfer Onyekuru kaydetti. Karşılaşmanın 81’inci dakikasında Ahmet Sivri, Fernando’nun yerine dahil olarak maçın son bölümlerinde görev yaparak önemli bir deneyim kazandı.

Üç maç daha

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre kampını dün tamamlayan Galatasaray, üç özel müsabaka yapılacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Valencia takımıyla oynanacak hazırlık maçının ardından dün akşam İstanbul'a dönen takımın sırasıyla Sakaryaspor, Tunus ekibi Club Africain ve Yunanistan temsilcisi AEK ile özel maçlar oynanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın ilk olarak 25 Temmuz Çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile rakip sahada karşılaşacağı, ardından Tunus'a giderek 28 Temmuz Cumartesi günü Rades Olimpiyat Stadı'nda Club Africain'a, sonrasıda ise 31 Temmuz Salı günü Atina Olimpiyat Stadı'da AEK'ya konuk olacağı aktarıldı.