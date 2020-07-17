Silahlı yaralama zanlıları teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen kavga ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar B.C.Ş., Y.C.G., C.Ö., ve S.B., dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç, polis memuru Fadıl Metin ve Polis memuru Aytaç Çebi şahadet vererek, olguları aktardı.

Polis, 8 temmuz tarihinde zanlılar B.C.Ş:, Y.C.G., bir taraf huzurda olmayan zanlı H.A., S.D., ve M.A.’nın diğer taraf olup henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir kavgada yer aldıklarını anlattı.

Polis, yine bu kavga esnasında B.C.Ş:, Y.C.G., ‘nin M.A.’yı sol bacağından 1 kez bıçaklayıp yaralanmasına sebep olduklarını ve buna müteakip zanlıların olay mahallinden kaçtıklarını belirtti.

Polis, 09 Temmuz tarihinde saat 01.00 raddelerinde zanlıların kullanmakta oldukları ZRH 557 plakalı araç ile geldiklerini ve söz konusu araç içerisinden havaya bir el ateş edilip tekrar olay mahallinden ayrıldıklarını mahkemeye aktardı. Polis, ayni gün saat 02.10 raddelerinde Hamitköy - Haspolat anayolunda ZRH 557 plakalı araç bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve araç içerisinde zanlıların tespit edildiğini belirtti.

Polis, buna müteakip araç içerisinde yapılan aramada tecavüzkar alet olan 1 adet 45cm. metal boru, 1 adet namlu ağzı 12,5 cm. toplam uzunluğu 23 cm. siyah saplı bıçak, 1 adet 21 cm. namlu ağzı 1 adet 33 cm. toplam uzunluğu olan hisar marka bıçak, 1 adet 15,5 cm. namlu ağzı 29 cm. uzunluğunda bayram marka tahta saplı bıçak, 1 adet maket bıçağı, 1 adet 9mm. çapında boş kovan ve 8 adet siyah renk poşet içerisine sarılı vaziyette uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis, Y.C.G., ve C.Ö.’nün ü ifade verdiğini, tasarruflarında 2 gram 242 miligram ağırlığında hintkeneviri, üzerinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ve zanlı C.Ö.’nün evinde 400 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis memuru Aytaç Çebi, Y.C.G.’nin ayrıca silahlı soygun, geceleyin ev açma, kasti hasar, korkutmak amacıyla silah taşıma, ateşli silah tasarrufu suçlarına methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis memurları, yaralama ve tecavüzkâr alet taşıma suçlarından teminata bağlanan zanlı Y.C.G.’nin tutuklu, diğer zanlıların tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, daha önce teminata bağlanan Y.C.G.’yi 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Hacımulla, diğer zanlıların haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, üçer kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı B.C.Ş.’nin 19 bin TL, zanlı C.Ö., ve S.B.’nin 13’er bin TL nakdi teminat yatırmaları koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.