Şiirlerle büyüsün çocuklar
Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Şirin ZAFERYILDIZI
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
ŞİİR YAŞAMLA KUTSANMIŞTIR
Buğday yaşamla kutsanmıştır,
yüreğim, zeytinler, şarkı ve şiir.
Yurdum, sevgimin sesini duy,
sevgini çalan yüreğimin sesini;
ben bu yüreğimin lir sesiyle
acının tortusunu dibe çöktürüp
insana umudumu su yüzünde bırakırım.
Şiiriim umudun akarsu sesidir;
yurdum yüreğime bıraktığım tohum
hep bu karsuyla yeşermektedir.
Anne sevgimin sesini duy
FİKRET DEMİRAĞ
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
FİKRET DEMİRAĞ
Ne iyi bir insandı
Ne güzel şiir yazardı
O her zaman yanımızdaydı
Hep bize ilham verirdi
O ölünce hep kalbimizde oldu.
Sen her gün şiiri düşünürdün
Hep kitap okur şiir yazardın
Çok güzel bir şairsin
Ve hep olacaksın.
Belis SAYAN
FİKRET DEMİRAĞ
Uçar göklerde süzülür
Bulutlar onu anlatıyor
Her yer onu konuşuyor
Türkiye onu konuşuyor
Herkes onu konuşuyor.
Nehir YAKULA
FİKRET DEMİRAĞ
Fikret Demirağ nasıl biridir?
Nasıl şair oldu?
Çocukları sever mi?
Nasıl şiir yazardı?
Kitabı var mı?
Şiir kitapları var mı?
Ağaçları sever mi?
Çiçekleri sever mi?
Dünyayı sever mi?
Doğa TİLKİ
FİKRET DEMİRAĞ
RÜZGÂRDA OZAN TÜRKÜSÜ
Çok güzel rüzgar esti
O güzel rüzgarda hiç boş durmak olur mu?
Olmaz tabii ki, düşün taşın
Fikret Demirağ’ın aklına türkü söylemek gelmiş.
Dağkan YAĞCIOĞLU
FİKRET DEMİRAĞ
RÜZGÂRDA OZAN TÜRKÜSÜ
Bir ozan gördüm türkü söylüyor
Ne de güzel söylüyordu
Adını sordum, ne dedi biliyor musunuz?
Benim adım Fikret Demirağ.
Duru PEHLİVANOĞULLARI
FİKRET DEMİRAĞ
Yuvanı özledin biliyorum
Çok üzgünsün
Ağlama Kıbrıs papağanı
Hadi yolu tarif eder misin?
Hadi utanma papağancık.
Yağmur YAKULA
FİKRET DEMİRAĞ
Sesini duymadan duydum
Seni görmeden gördüm
Bilmiyordum şiir
Ben de senin gibi
Olmak isterdim
Aynı senin gibi
Senin gibi.
Ben de senin gibi
Şiir yazmak
Ela ÖZÇELİK
FİKRET DEMİRAĞ
Sırf şiir yazmak için
Ormana gittim
Ağaçlara bakınca
Aklıma bir şeyler geldi
Not defterimi çıkarıp
Şunları yazdım:
“Güçlü olmak önemlidir
Kimsenin seni ezmesine izin verme.”
Fikret Demirağ:
“Sonunda eve döndüm.
Şiirimi kitabıma geçirmek için
Eymen KARADENİZ