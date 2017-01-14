Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin ZAFERYILDIZI

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

ŞİİR YAŞAMLA KUTSANMIŞTIR

Buğday yaşamla kutsanmıştır,

yüreğim, zeytinler, şarkı ve şiir.

Yurdum, sevgimin sesini duy,

sevgini çalan yüreğimin sesini;

ben bu yüreğimin lir sesiyle

acının tortusunu dibe çöktürüp

insana umudumu su yüzünde bırakırım.

Şiiriim umudun akarsu sesidir;

yurdum yüreğime bıraktığım tohum

hep bu karsuyla yeşermektedir.

Anne sevgimin sesini duy

FİKRET DEMİRAĞ

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

FİKRET DEMİRAĞ

Ne iyi bir insandı

Ne güzel şiir yazardı

O her zaman yanımızdaydı

Hep bize ilham verirdi

O ölünce hep kalbimizde oldu.

Sen her gün şiiri düşünürdün

Hep kitap okur şiir yazardın

Çok güzel bir şairsin

Ve hep olacaksın.

Belis SAYAN

FİKRET DEMİRAĞ

Uçar göklerde süzülür

Bulutlar onu anlatıyor

Her yer onu konuşuyor

Türkiye onu konuşuyor

Herkes onu konuşuyor.

Nehir YAKULA

FİKRET DEMİRAĞ

Fikret Demirağ nasıl biridir?

Nasıl şair oldu?

Çocukları sever mi?

Nasıl şiir yazardı?

Kitabı var mı?

Şiir kitapları var mı?

Ağaçları sever mi?

Çiçekleri sever mi?

Dünyayı sever mi?

Doğa TİLKİ

FİKRET DEMİRAĞ

RÜZGÂRDA OZAN TÜRKÜSÜ

Çok güzel rüzgar esti

O güzel rüzgarda hiç boş durmak olur mu?

Olmaz tabii ki, düşün taşın

Fikret Demirağ’ın aklına türkü söylemek gelmiş.

Dağkan YAĞCIOĞLU

FİKRET DEMİRAĞ

RÜZGÂRDA OZAN TÜRKÜSÜ

Bir ozan gördüm türkü söylüyor

Ne de güzel söylüyordu

Adını sordum, ne dedi biliyor musunuz?

Benim adım Fikret Demirağ.

Duru PEHLİVANOĞULLARI

FİKRET DEMİRAĞ

Yuvanı özledin biliyorum

Çok üzgünsün

Ağlama Kıbrıs papağanı

Hadi yolu tarif eder misin?

Hadi utanma papağancık.

Yağmur YAKULA

FİKRET DEMİRAĞ

Sesini duymadan duydum

Seni görmeden gördüm

Bilmiyordum şiir

Ben de senin gibi

Olmak isterdim

Aynı senin gibi

Senin gibi.

Ben de senin gibi

Şiir yazmak

​​​​​​​Ela ÖZÇELİK

FİKRET DEMİRAĞ

Sırf şiir yazmak için

Ormana gittim

Ağaçlara bakınca

Aklıma bir şeyler geldi

Not defterimi çıkarıp

Şunları yazdım:

“Güçlü olmak önemlidir

Kimsenin seni ezmesine izin verme.”

Fikret Demirağ:

“Sonunda eve döndüm.

Şiirimi kitabıma geçirmek için

Eymen KARADENİZ