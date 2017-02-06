Sıcaklık artacak
Havanın hafta boyunca parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı da artacak.
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Havanın hafta boyunca parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı da artacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 17 - 20 dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri ise kuvvetli olarak esecek.
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Etiketler : hava durumu, meteoroloji
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