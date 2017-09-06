sıcak ve nemli hava devam edecek
Hava hafta boyunca alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
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Hava hafta boyunca alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7-13 Eylül tarihleri arasında hava açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı: genellikle İç kesimlerde 35 - 38 derece, sahillerde 31 - 34 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek
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