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  3. sıcak ve nemli hava devam edecek
sıcak ve nemli hava devam edecek

sıcak ve nemli hava devam edecek

Hava hafta boyunca alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava hafta boyunca alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7-13 Eylül tarihleri arasında hava açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı: genellikle İç kesimlerde 35 - 38 derece, sahillerde 31 - 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek

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