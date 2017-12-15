Sıcak latin müzikleri ve danslarıyla coşku dolu bir gece yaşandı

Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin grubunun önceki akşam gerçekleştirdiği ve danslarla müziğin güzel bir birlikteliğine sahne olan “Latin Müzikleri Konseri”nde coşku üst seviyedeydi. Solist Arkın Sayar’ın birbirinden güzel Latin şarkıları seslendirdiği Lefkoşa AKM’deki konserde ST Dance Center dansçıları da kurucu eğitmenleri Tigin & Semra Aytaçoğlu’nun eşliğinde yaptıkları danslar ile geceye renk kattılar. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da izlediği gecede sanatseverler de konser boyuca alkışlarıyla hareketli latin müziklerine eşlik ettiler. Latin müziği ile Latin danslarının başarılı bir şekilde sunulduğu LTB organizasyonu Latin müziği ve dansının ülkemizde de oldukça geliştiğini ve güzel işbirlikleri ile bunun görsel bir şölene dönüşebileceğini bir kez daha göstermiş oldu.