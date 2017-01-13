Sibel Siber bazı eleştirilere neden olan mektupla ilgili açıklama yaptı:

"Cenevre öncesi bazı vekiller bilgilendirme istemişti, ben de bu durumu Cumhurbaşkanlığı'na ilettim. Mektup bundan ibaret…"

Meclis Başkanı Sibel Siber'in Cenevre görüşmeleri öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yazdığı yazıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Cenevre görüşmeleri öncesinde bazı milletvekillerinin "bilgilendirme" talep ettiğini, o günlerde yazılan bu mektubun bu amaçla kaleme alındığını kaydeden Siber, “Nitekim Cumhurbaşkanı bana Cenevre'ye gitmeden önce mektubu aldığını ve Cenevre sonrası mektuba yanıt vereceğini söyledi. Bu mektup basınla paylaşılmadı ama belli ki birileri tarafından basına sızdırıldı” dedi.

Siber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Basında yer alan ve tartışma yaratan Meclis Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanına yazılmış mektup ile ilgili kısa bir açıklama yapma gereğini duydum. Bildiğiniz gibi görüşmeler devam ederken Sayın Cumhurbaşkanı Meclisimizi 3 kez kapalı oturumda bilgilendirmişti. Oturumlar öncesi yoğun olduğunu belirterek bu oturumların fazla uzamamasını özellikle benden rica etti. Ben de Meclis kürsüsünden, Cumhurbaşkanın bu isteğinin anlayışla karşılanmasını rica ederek, vekillerin söz almamasını ve sorularını daha sonra bana iletmelerini rica ettim. Var olan endişe, kaygı veya soruları Cumhurbaşkanına ileteceğimi ve yanıtları kendileriyle paylaşacağım sözünü verdim. Nitekim her partiden bazı vekiller sorularını sözlü olarak daha sonra bana ilettiler. Bir kısmının yanıtları tutanaklarda vardı.

Tutanaklarda yanıt bulamadığımız konularda var olan endişeleri kirli bilginin yayılmasını önlemek ve yanıtları almak için Cumhurbaşkanına Cenevre öncesi gönderdim Ayrıca Meclis'te temsil edilen parti başkanlarıyla da bu mektubu paylaşarak kürsüden vermiş olduğum ve Cumhurbaşkanın da bilgisinde olduğu sözümü yerine getirdim. Nitekim Cumhurbaşkanı bana Cenevre'ye gitmeden önce mektubu aldığını ve Cenevre sonrası mektuba yanıt vereceğini söyledi. Bu mektup basınla paylaşılmadı ama belli ki birileri tarafından basına sızdırıldı.

Tüm amacım ve sorumluluğum; çözüm iradesi yüksek olan halkımızın referanduma sunulacak olan anlaşmayla ilgili var olan endişeleri müzakere heyetine iletmek, müzakere sürecine katkı koymak, gelecek bilgilerle doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamak, bu yönde halka doğru mesajlar vermek, yersiz endişeleri ve kirli bilgilerin yayılmasını önlemektir. Cenevre'de müzakere masasında mektuptaki konuların gündeme geldiği ve olumlu yönde ilerlemeler olduğu duyumu, gayrı resmi ağızlardan duysak da sevindiricidir.

Saygılar, sevgiler...