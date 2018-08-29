‘Seville Berberi’ Baf’ta sahne alacak

20. Baf Aphrodite Festivali’nde Gioachino Rossini’nin ünlü İtalyan operakomik operası ‘Seville Berberi’, 31 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında Baf’ın Ortaçağ liman kalesi meydanında sahnelenecek.

Konu ile ilgili dün basın toplantısı düzenleyen Baf Belediye Başkanı ve Aphrodite Festivali Kurulu Başkanı Phedonas Phedonos, yıllardan beri yapılmakta olan bu festivalle, Baf’ın Avrupa kültürel sahnesine imzasını attığını söyledi.

Bu yıl festivalin 20’ncisinin düzenlendiğini, sanatsal ve düzenlemede mükemmeliyetin daha da arttığını ifade eden Phedonos, Kıbrıs ve İtalya arasındaki kültürel işbirliğinden de söz etti; her iki ülkede faydalı, önemli işbirliğinin gelişmekte olduğunu gösterdiğini vurguladı.

İtalya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Andrea Cavallari de basın toplantısında, festivalde bu yıl yine İtalya’yla işbirliği yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Oyun sırasında Yunanca, İngilizce ve Rusça alt yazı verilecek.