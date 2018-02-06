Serginin geliri 'Kanser Hastalarına'

Ressam Mine Egemen ve ressam Musa Kocatepe’nin Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına düzenlediği “Resim –Ebru-Quiling Sergisi” dün akşam İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açıldı.

Sergi cuma güne kadar gezilebilecek.

Açılışa katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülkede kanser hastalığının arttığını, konuya dikkatle yaklaşıp korunma konusunda halkı bilinçlendirmek gerektiğini belirtti.

Açılışta, Özyiğit’in yanı sıra ressamlar Mine Egemen ve Musa Kocatepe, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de birer konuşma yaptı.

ÖZYİĞİT

Kanserle savaşanlara yardım etmek gerektiğini söyleyen Özyiğit, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

“O Ses Türkiye” yarışmasına katılarak başarılı olan Lütfiye Özipek’i kutlayan Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun birçok değerli cevheri barındırdığını, ilgi ve destek verilirse yeteneklerin açığa çıkabileceğini dile getirdi. Özyiğit, devletin görevinin bu olduğunu, bu görevi zevkle yapacaklarını ifade etti.

Özyiğit, eğitim sistemini ilgi alanlarını ve yetenekleri açığa çıkarıp geliştirecek şekle dönüştürmek için çalışacaklarını da belirtti.

KOCAİSMAİL

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, “4 Şubat Dünya Kanser Günü”nün kutlandığı bu haftada çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyleyerek, tüm hastalara acil şifalar diledi.

Kocaismail, her gün iki yeni hastanın derneğe başvurduğunu söyleyerek, onlara umut verebilmek adına durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

Sergiden elde edilecek gelirin kanser hastalarına bağışlanacağını kaydeden Kocaismail, sergiye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

EGEMEN

Ressam Mine Egemen de, Musa Kocatepe ile kanser hastalarına yardım etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Sergiden elde edilecek gelirin bağışlanacağını söyleyen Egemen, katılan herkese teşekkür etti.

KOCATEPE

Ressam Musa Kocatepe ise kanser hastalarına için bir şeyler yapabilmek adına bir araya geldiklerini belirtti.

“Erdemli insan olmak paylaşmakla olur” diyen Kocatepe, amaçlarının paylaşmanın erdemini göstermek olduğunu söyledi.