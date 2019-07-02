Serdarlı - Geçitkale anayolunda kaza: 2 yaralı

Serdarlı - Geçitkale anayolunda saat 18:30 sıralarında meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Uzun (E-75), yönetimindeki GS 513 plakalı araç ile Serdarlı istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tayfun Billuroğlu (E-26) yönetimindeki HC 091 plakalı araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan alının bilgiye Hasan Uzun’un kaburgası ve ayağında kırık olduğu bilgisi var. Tayfun Billuroğlu'nun dizinde kırık var, müşahede altında tutuluyor.