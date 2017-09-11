Serbest Çalışan Hekimler Birliği mahkemeye başvurdu

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklik aleyhine iptal davası dosyalayıp, ara emri başvurusunda bulundu.

TAK muhabirinin Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’ndan aldığı bilgiye göre, Serbest Çalışan Hekimler Birliği bugün saat 11.30’da Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyalayarak ara emri başvurusunda bulundu.

Gardiyanoğlu, ara emri başvurusunun önümüzdeki Çarşamba günü görüşüleceğini söyledi.

Sağlık ve çalışma haklarının korunabilmesi amacıyla 2009 yılında başlattıkları hukuk mücadelesini devam ettirdiklerini ifade eden Gardiyanoğlu, 2015 yılında Sağlık Bakanlığı aleyhine Mandamus emirnamesi ısdar etmek amacıyla başlattıkları hukuk mücadelesini de sürdüreceklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu, ara emri başvurusunun sonuçlanması ardından Mandamus emirnamesi konusunda da ayrı bir dava dosyalayacaklarını sözlerine ekledi.