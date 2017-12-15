Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği “Turkuaz” sergisi açıyor.

Üyelerin çalışmalarının yer alacağı sergi 20 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak. Sergi 27 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Nergül Gezer Dündar, yazılı açıklamasında, serginin derneğin geleneksel etkinliklerinden biri olduğunu kaydederek, bu yıl “turkuaz” temasını seçtiklerini kaydetti. Dündar, “Sizleri turkuazın pozitif ve yaratıcı büyüsünde bizlerle olmaya davet ediyoruz” dedi.