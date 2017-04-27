Selma Caner: Bağımsızlığımı seviyorum
İçimizdekiler/Ülviye Akın Uysal
(Felsefe Öğretmeni)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… meraklı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… çevirmen veya astrolog
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… felsefe, psikoloji, bilim, edebiyat, yıldızlar, toplumsal olaylar...
Kayıtsız kalamadığım şey… sömürü
En büyük pişmanlığım… sigara
En büyük sevincim… köpeğim (Toto)
Hayatımın dönüm noktası… 2009 yılında Kıbrıs’a dönmek
Beni en çok etkileyen yazar… Carl Jung, Dostoevsky, Joseph Campbell, Clarissa Pinkola Estes, Simone de Beauvoir, Astrid Lindgren, Rilke, Aldous Huxley...
Başucumdaki kitap… (son zamanlarda); Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar, Phantoms in the Brain – V. S. Ramachandran, The Feminine in Fairy Tales – M. L. Von Franz
En keyif aldığım müzik… Folk, Pop, Jazz
En son izlediğim film… The Giver, Frantz
Kendim için son aldığım şey… okaliptüs yağı
Dolabımdaki en gereksiz şey… kemer
Benim için alınabilecek en güzel hediye… kitap veya el yapımı şeyler
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… geç kalışlarım (zaman ve hız ayarlarım)
Kendimde beğendiğim özellik… bağımsızlığım
Olmasa da olur… kasaplar, AVMler, reklam panoları
Olmazsa olmaz… aile, arkadaşlar, kitaplar, müzik, yolculuk, yalnız vakitler
En iyi yaptığım yemek… bu konuda iddialı değilim :)
Hayalimdeki dünya… şiddetsiz, sömürüsüz, diktasız
Aşk benim için… çoğalma/kendinden taşma arzusu
Onunla çok tanışmayı isterdim… Tori Amos
Görmek istediğim yer… Peru
Mutlaka yapmak istediğim… çok şey var
Son olarak söylemek istediklerim… yaşamın gücüne inanmak için doğaya bakmak yeter.