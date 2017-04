Selma Caner:  Bağımsızlığımı seviyorum

(Felsefe Öğretmeni)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… meraklı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… çevirmen veya astrolog

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… felsefe, psikoloji, bilim, edebiyat, yıldızlar, toplumsal olaylar...

Kayıtsız kalamadığım şey… sömürü

En büyük pişmanlığım… sigara

En büyük sevincim… köpeğim (Toto)

Hayatımın dönüm noktası… 2009 yılında Kıbrıs’a dönmek

Beni en çok etkileyen yazar… Carl Jung, Dostoevsky, Joseph Campbell, Clarissa Pinkola Estes, Simone de Beauvoir, Astrid Lindgren, Rilke, Aldous Huxley...

Başucumdaki kitap… (son zamanlarda); Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar, Phantoms in the Brain – V. S. Ramachandran, The Feminine in Fairy Tales – M. L. Von Franz

En keyif aldığım müzik… Folk, Pop, Jazz

En son izlediğim film… The Giver, Frantz

Kendim için son aldığım şey… okaliptüs yağı

Dolabımdaki en gereksiz şey… kemer

Benim için alınabilecek en güzel hediye… kitap veya el yapımı şeyler

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… geç kalışlarım (zaman ve hız ayarlarım)

Kendimde beğendiğim özellik… bağımsızlığım

Olmasa da olur… kasaplar, AVMler, reklam panoları

Olmazsa olmaz… aile, arkadaşlar, kitaplar, müzik, yolculuk, yalnız vakitler

En iyi yaptığım yemek… bu konuda iddialı değilim :)

Hayalimdeki dünya… şiddetsiz, sömürüsüz, diktasız

Aşk benim için… çoğalma/kendinden taşma arzusu

Onunla çok tanışmayı isterdim… Tori Amos

Görmek istediğim yer… Peru

Mutlaka yapmak istediğim… çok şey var

Son olarak söylemek istediklerim… yaşamın gücüne inanmak için doğaya bakmak yeter.