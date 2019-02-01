Sebze meyve fiyatları düşüşte

Bu haftaki ‘Alışveriş Sepeti’nde Kıbrıs’ın hem kuzeyi hem de güneyinde, meyve sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, kuzey ile güney arasındaki fiyat farkı yine kapanmadı. Kıbrıs’ın kuzeyindeki manav reyonları hala cazibesini koruyor… Buna karşın et fiyatları güneyde daha uygun.

Fehime ALASYA

Her iki tarafta da meyve sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, kuzey ile güney arasındaki fiyat farkı yine kapanmadı.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki manav reyonları hala cazibesini korurken, buna karşın kasap reyonlarındaki fiyatlar güneyde daha uygun.

Güneyde fiyatı çıkan ürünler arasında sadece soğan ve havuç olurken, kuzeyde ise brokoli ve muz oldu.

Kıbrıs’ın her iki kesiminde de düşen fiyatlar arasında kabak başı çekti. Güneyde 6 TL’lik düşüş gösteren kabağın kilosu kuzeyde de 3 TL indirime gitti. Buna göre kuzeyde 8,40 TL olan kabak, güneyde 16 TL’ye reyonlarda yer aldı.

Kabağın yanında enginar, muz, portakal, mandalina, bakla, salatalık, soğan, domates ve pırasada da fiyat indirimine gidildi.

Birçok ürünün fiyatı aşağıya çekilirken, kimileriyse aynı oranda seyretti.

DOĞADA YETİŞEN SEBZELER REYONLARI SÜSLEDİ… Yumurta otu kuzeyde 15 TL’ye satılırken, kuzeyde yaklaşık 18 TL, ayrelli ise kuzeyde 20 TL iken güneyde 25,50 TL’den reyonlarda yer aldı. Kuzeyde 25 TL olan hostes ise güneyde 20 TL’ye alıcı buldu.

Kıbrıs’a özgü, doğada yetişen sebzeler güneyde cep yaktı

Bu hafta hem kuzey hem de güneydeki manav reyonlarında satışa çıkan Kıbrıs’a özgü, doğada yetişen sebzeler dikkat çekti.

Yumurta otu ve ayrelli gibi sebzeler kuzeyde daha uygun fiyata alıcı bulurken, hostes fiyatları kuzeyde daha yüksek görüldü.

Yumurta otu kuzeyde 15 TL’ye satılırken, kuzeyde yaklaşık 18 TL, ayrelli ise kuzeyde 20 TL iken güneyde 25,50 TL’den reyonlarda yer aldı.

Kuzeyde 25 TL olan hostes ise güneyde 20 TL’ye alıcı buldu.

MANAV REYONLARINDA SEVİNDİREN İNDİRİM… Kıbrıs’ın her iki kesiminde de düşen fiyatlar arasında kabak başı çekti. Kabağın kilosunda güneyde 6, kuzeyde ise 3 TL’lik indirime gidildi, kuzeyde 8,40 TL olan kabak, güneyde 16 TL’ye reyonlarda yer aldı. Kabağın yanında enginar, muz, portakal, mandalina, bakla, salatalık, soğan, domates ve pırasada da fiyatlar her iki kesimde de düştü.

Güneyde kabakta hızlı düşüş

Her iki kesimde de meyve sebze fiyatlarında düşüş yaşandı. Güneyde yükselişe geçen ürünler arasında soğan ve havuç yer alırken, fiyatı aşağıya çekilen ürünler kabak, enginar, muz, portakal, mandalina ve taze bakla oldu.

Geçtiğimiz hafta kilosu 22,50 TL olan kabak, bu hafta 16 TL’ye düşerken, enginar 11,70’ten 8,70’e, muz 7,50’den 5,90’a, portakal 8,70’den 7,50’ye, mandalina 9,90’dan 7,50’ye, bakla ise 20,70’den 17,7’ye düştü.

Güneydeki en büyük fiyat düşüşü 6 TL ile kabakta oldu.

Kuzeydeki brokoli ve muz fiyatları yükselişte

Kıbrıs’ın kuzeyinde de düşen fiyatlar ağırlıktaydı. Kabak, salatalık, soğan, domates, enginar ve pırasada fiyat düşüşü yaşanırken, brokoli ve muz fiyatları yükseldi.

Geçtiğimiz hafta 5,99 TL olan brokolinin kilosu bu hafta 7,20’ye çıkarken, muz ise 5,99’dan 6,99’a yükseldi.

Bunlara karşın fiyatların geri çekilmesiyle sebzelerin büyük çoğunluğu ucuzladı. Kabak 11,99’dan 8,40’a, salatalık 11,95’ten 9,60’a, soğan 4,40’tan 3,99’a, domates 8,99’dan 7,99’a, enginar 4,80’den 4,50’ye, pırasa ise 3,60’tan 3 TL’ye düştü. Bu haftaki sepete yansıyan fiyatlarda kuzeydeki en büyük düşüş kabakta yaşandı.

Sebzede kuzey-güney farkı

Aynı ölçüde seyreden döviz kurlarının yanı sıra fiyatlarda yaşanan gerilemeye rağmen yine kuzey ile güney arasındaki fiyat farkı kapanmadı.

Kabak, salatalık, kuru soğan, brokoli, sera domatesi, enginar, portakal, dolmalık biber, mandalina, pırasa, kereviz, kivi, avokado ve havuç fiyatlarında kuzey ile güneyde fiyat farkı görüldü.

Kabağın kilosu kuzeyde 8 TL’ye reyonlarda yer alırken, güneyde 16 TL’yi aştı. Salatalık kuzeyde 9,60 TL iken güneyde 17,70 TL oldu.

Buna göre; kuru soğan kuzeyde 3,99 TL iken güneyde 9,30 TL, brokoli kuzeyde 7,20 TL iken güneyde 17,70 TL olarak yüksek fiyat farkı görülen diğer sebzeler oldu.