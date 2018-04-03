Şampiyonluk umudu yeşerdi: 3-0

K-Pet Süper Lig’in 25’inci haftası kapanış maçında Binatlı ile Yalova karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşma Binatlı’nın 3-0’lık üstünlüğüyle son buldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Binatlı, 7’nci dakikada Taner Bingöllü ile öne geçti. İlk devre 1-0 Binatlı üstünlüğüyle sona ererken, ikinci devrenin henüz başında Binatlı penaltı vuruşu kazandı. Penaltı atışını kullanan Evor John Bello, kaleci İrfan’ı geçemedi. Bu dakikadan sonra beraberlik golü için yüklenen Yalova, bir anda az adamla yakalanınca Peter durumu 2-0’a getirdi. Bu golden hemen sonra Şenol’un attığı golle iyice rahatladı. Maçta başka gol olmazken, Binatlı puanını 46’ya yükseltirken, Yalova ise 22 puanda kaldı.

Kader maçına çıkacak

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında kritik bir maç oynanacak. Yenicami ile Doğan Türk Birliği’nin puan kaybetmesiyle birlikte umutlanan Binatlı, 9 Nisan Pazartesi akşamı lider Yenicami ile karşılaşacak. Sarı yeşilliler, o maçta ligdeki kaderini çizecek.

Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçlar alamayan bir diğer batı ekibi Yalova ise bu kötü süreçten kurtulmak istiyor. Sarı lacivertliler, ligin 26’ncı haftasında Gençlik Gücü’nü konuk edecek.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Mehmet Ekşici**, Mehmet Tarım**

BİNATLI

Yusuf Yontar**

Reşit Erişik**

Erbay Bertiz**

Ayhan Dumancı**

Taner Bingöllü***

Kemal Uçaner**

(Dk.69 Burak)**

Şenol Şöför**

(Dk.83 M. Neşe)

Mehmet Erol**

(Dk.75 Çağdaş)**

Amoo Kehinde**

Ebimobowei Peter ***

Evor J. Bello**

TD: Hasan Topaloğlu

YALOVA

İrfan Özbay**

Cemal Yaşınses*

(Dk.85 Edis)

Mahmut İneci**

Çağan Ayatay**

Hasip Uluhan*

Oliver Uche*

Selçuk Dilik*

(Dk.77 Haydar)*

Buğra Barın**

Batshi Patrick*

(Dk.69 Ali Karayel)*

Ali Azouz*

Mithat Küçükakaçalı**

TD:

GOLLER: Dk.7 Taner Bingöllü, Dk. 68 Peter, Dk.71 Şenol Şöför (Binatlı)