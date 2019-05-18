Sahip Çıkıyoruz

Avrupa Parlamentosu Seçimlerine doğru son haftaya girerken, Avrupa Ülkelerindeki anketler olası sonuçları az, çok göstermeye başladı. Financial Times Gazetesi’nin 28 Avrupa Birliği üyesi ülkeden derlediği sonuçlara göre merkezi sağ Avrupa Halkları Partisi (EPP) ve merkezi sol Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Partisi Avrupa genelinde 23-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek seçimler sonrası halen Avrupa Parlamentosu’nda en büyük gruplar olacaklar, ancak toplam sandalye sayılarında azalmalar görülecek.

Bu sandalyelerin aşırı sağa kayması ve Kıbrıs’ta da şu an S&D’nin grubunda olan EDEK’in bir sandalyesini Euractiv websitesinin tanımı ile ‘‘Avrupa entegrasyonuna karşı yunan milliyetçiliğini savunan ve daha da endişe verici bir şekilde neo faşist eğilimleri olan’’ ELAM’a kaybetmesi riski yüksek.

Fransa’da Le Pen, İtalya’da Salvini önderliğindeki islam ve göçmen karşıtı Halkların ve Milletlerin Avrupası İttifakı’nın (Salvini İttifakı) şu anda 3 farklı grup şeklinde Parlamento’da bulunan aşırı sağ partileri bir araya toplayıp üçüncü büyük grup haline gelmesi ve Avrupa Birliği’nin yapısını değiştirmeye çalışmasından korkuluyor.

Avrupa Parlamentosu’ndaki 73 sandalyesinin 33’ünü Brexit Partisi’nin alması beklenen İngiltere’nin ise 31 Ekim’e kadar Avrupa Birliği’nde kalıp kalmamaya karar vermesi gerekiyor. Le Pen’in artık bıraktığı Frexit (Fransa’nın Birlik’ten ayrılması) söylemlerini ise siyasete geri dönmeye çalışan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy üstlenmiş durumda. Göçmenler açısından en çok korkulan yeni üyelerden Polonya’nın da ayrılma kararı üzerinde durması Avrupa Birliği dağılacak mı tartışmalarını alevlendiriyor.

Brüksel merkezli ECFR tarafından 14 ülkede yaptırılan bir ankete göre 2040 yılına dek Avrupa Birliği’nin dağılmasını gerçek bir risk olarak gören Avrupa yurttaşlarının sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Avrupalı yurttaşlar ırkçı politikaların yükselmesini endişe ile takip ederken Avrupa Birliği’nin dağılmasının yaşamları üzerindeki olumsuz sosyal ve ekonomik etkisinin de farkında olduklarını ifade ediyorlar.

Daha olumsuz değerlendirmelerde bulunanlar ise Avrupa Birliği’nin dağılmasının Avrupa’da yeni bir savaş başlatabileceğinden korkuyorlar. ‘Bu korku Avrupalıları yeniden bir araya getirir mi?’ sorusuna anketler, Avrupalıların %80’inin benzerliklerinin farklılıklarından daha fazla olduğuna inandığını, %68’inin ise ülkelerinin Avrupa Birliği üyeliğinden olumlu yönde etkilendiğini düşündüğü cevabını veriyor. Avrupa Birliği bu rakamların rekor düzeyde olduğunu ve bu desteğin sandığa yansıması gerektiğinin altını çiziyor.

2014 yılında gerçekleşen son Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki istatistiklere bakılacak olursa AB genelinde sandığa gitme oranı olan %42.6 bu bilince sahip yurttaşlar tarafından yukarıya çekilirse Parlamento’daki değişimin önüne geçecek ve Avrupa Birliği’nin dağılması riskini de oldukça aşağıya çekecektir.

Kıbrıs’taki son AP seçimlerindeki sandığa gitme oranına bakacak olursak bunun %44 seviyesinde olduğunu görürüz. Bu Kıbrıslıların Avrupa Birliği’ni diğer AB yurttaşlarından daha fazla sevdiğinden veya AB değerlerine daha fazla bağlılığından değil Kıbrıs’taki seçimler için seçim listelerine kayıt olma zorunluluğunun olmasındandır. Seçmen sayısı üzerinden hesaplanan bu yüzdelik oy verme niyeti ile adım atmış, ismini seçmen listesine kaydettirmiş ve oy kullanmaya gitmiş kişilerin oranıdır.

2014 seçimlerinde ilk kez Kıbrıslı Türklere AP seçimlerinde oy kullanma hakkı verilmiştir. Kıbrıslı Türkler için pozitif bir ayrımcılık yapılmış ve listelere otomatik kaydedilmeleri zoraki olsa da yapılmıştır. Bazı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türklerin kayıtlardaki adresi güney Kıbrıs görünmektedir.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin biraz beceriksizlik, biraz ayrımcılık, biraz ırkçılık, biraz da umursuzluğu ve bu adres sorunu nedeni ile bir çok Kıbrıslı Türk geçen seçimlerde oy kullanamamıştır. Avrupa Birliği’nin baskıları sonucu, bu seçimlerde az biraz daha bilinçli bir bilgilendirme kampanyası yapan Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, kuzeyde yaşayan 80,800 seçmen olduğunu duyurmuş ve Türkçe bir websitesi hazırlamıştır. Bu websitesinde nerede, nasıl oy kullanılabileceğinin yanısıra adayların isimleri ve oy pusulası örneği de vardır. Websitesinden ayrıca kimlik numarası ve doğum tarihi girilerek 80,800 kişilik listeye dahil olunup olunmadığı kontrol edilebilir.

http://wtv.elections.moi.gov.cy/Turkish sitesine bilgilerinizi girdikten sonra EIDIKO EKLOGIKO KENTRO yazısı ile karşılaşırsanız, 9 geçiş noktasının yakınına kurulacak olan 50 sandıktan istediğiniz bir tanesine gidip oyunuzu verebilirsiniz.

Avrupalı yurttaşlar olarak AB değerlerine, Barışa, Demokrasiye, İnsan Haklarına, Eşitliğe, Hoşgörüye sahip çıkmak için diğer Avrupalılar ile birlikte 26 Mayıs’da biz de sandığa gidiyoruz.

Nasıl Oy Kullanılır?

26 Mayıs Pazar Günü

Sabah 7:00-12:00

Öğleden sonra 13:00-18:00

saatleri arasında güneye geçiş noktalarının hemen yanına kurulacak 50 sandıktan bir tanesine gidip oy verebilirsiniz. Bu sandıkların yerleri şu şekildedir:

Lefkoşa

Metehan-Kermiya:

Ay Demet’tekiPolidinamo (Çok Amaçlı Merkez)

Makedonitissa’daki Sholi Kofon (İşitme Engelliler Okulu)

Ledra Palas:

Şehir Planlama Dairesi Merkez Ofisi

Lokmacı:

Faneromeni Ortaokulu

Lefke

Limnidi-Yeşilırmak:

Aşağı (Kato)Pirgo Ortaokulu

Aplıç:

Flasu Muhtarlığı

Güzelyurt

Astromerit-Zodya:

Astromerit İlkokulu

Mağusa

Derinya:

Derinya İlkokulu

Derinya Anaokulu

2,5 Mil – Strovilya:

Aheritu İlkokulu

Pile:

Livadya Bölge Lisesi

26 Mayıs Pazar günü geçiş noktalarında ve sandıklarda türkçe konuşan kişilerin yardımı ve yürüme mesafesinde olmayan sandıklara sağlanacak ulaşım imkanı ile Kıbrıslı Türklerin oy vermeleri kolaylaştırılacaktır.

Oy kullanabilmek için 2001 tarihinden sonra alınmış Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartınız mutlaka yanınızda olmalıdır. Pasaport veya sürüş ehliyetiniz ile oy kullanamazsınız. Kimliğinizin süresi geçmiş olsa bile Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartınız ile oy kullanabilirsiniz.

Adaylar grup olarak oy pusulasında yer alacaktır. Sadece tek bir gruba oy verebilirsiniz. Her grup içerisinde en fazla iki tane seçim yapmanız durumunda seçtiğiniz adaylar, grup oyuna ek olarak bir oy daha alacaktır. Farklı gruplardan adaylara oy veremezsiniz. İkiden fazla tercih oyu kullanamazsınız.

Avrupa Parlamentosu ve AP Seçimleri ile ilgili sorularınızı avrupa@yeniduzen.com adresinden bizlere iletebilirsiniz.