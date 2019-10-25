'Sağlıktaki yasal düzenlemeler tamamlanmalı'

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Hasta Hakları Yasası ile birlikte sağlık sisteminin iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasını istedi.

Sağlık hizmetlerine karşı toplumda genel bir korku ve güvensizlik olduğunu savunan Evrensel Hasta Hakları Derneği, “Hasta hakları korunmadıkça kimse kendini güvende hissedemez” diyerek devlet ve hükümet yetkililerini harekete geçmeye çağırdı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği, “26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü” nedeniyle açıklama yaptı, tedaviye erişim hakkının ve koruyucu önlemlerin en temel hasta hakkı olduğunu vurguladı.

“İNSANLARIN SAĞLIK HAKKININ KORUNMASI TÜM KONULARDAN ÖNCELİKLİ”

Bütçesi yetersiz olan sağlıkta altyapı, ilaç ve donanım eksikliği yaşandığını, personelin artan talebe karşılık veremediğini savunan, hasta haklarıyla ilgili yasanın olmadığını belirten Evrensel Hasta Hakları Derneği, şunu kaydetti:

“Bu ve benzer sorunlar en temel hasta haklarının ülkede sürekli ihlal edilişine yol açıyor. Toplumda sağlık hizmetlerine karşı genel bir korku ve güvensizlik var. İnsanların sağlık hakkının korunmasıtüm konulardan önceliklidir. Karar vericiler bunu anlamalı ve harekete geçmeli. Ne üzücüdür ki ülkemizde, sağlıkla ilgili detaylı bir haritalandırma, araştırma ve istatistiki bilgi de bulunmamaktadır. Hastaların sağlık geçmişi düzenli bir veri tabanıyla arşivlenememektedir.”

DESTEK ÇAĞRISI

Hasta Hakları Yasası ile birlikte sağlık sisteminin iyileştirilmesi için gerekli tüm yasal düzenlemelerin bir an önce tamamlanmasını isteyen dernek, yasa yapıcılara, karar alıcılara, paydaşlara, “hasta haklarının yasallaşması için verilen mücadeleye destek olun” diyerek çağrı yaptı.

“EN TEMEL HAKLARIN BİLE İHLAL EDİLİYOR. KAYBEDECEK BİR DAKİKAMIZ BİLE KALMADI”

Kıbrıs’ın kuzeyinde hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002’de kurulan Avrupa Birliği destekli projeler de yürüten Evrensel Hasta Hakları Derneği, sağlığın çöküş noktasına geldiğini de savundu, “Olanları endişeyle takip ediyoruz. En temel hakların bile ihlal edildiği bugünlerde, kaybedecek bir dakikamız bile kalmadı” değerlendirmesini paylaştı.