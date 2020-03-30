Sağlık çalışanına da ‘Hayat Pahalılığı’ yok

YENİDÜZEN - ÖZEL

Hükümetin aldığı "Hayat Pahalılığı Ödeneği uygulamasının 4 ay süreyle durdurulması" sağlık çalışanları için de geçerli olacak.

Sağlık çalışanları da bu dönemde diğer kamu görevlileri gibi “hayat pahalılığı” almayacak.

Hükümet ‘Kamu Sağlık Çalışanları’ için de bu yönde Yasa Gücünde Kararname yayınladı.

Dünyanın pek çok ülkesinde sağlık çalışanları ekonomik tedbirlerden muaf tutuluyor.

Sağlık çalışanlarının % 25 maaş kesintisine ise dahil olmadığı ve tam maaş alacağı tahmin ediliyor.

Hükümet, “elzem hizmetlerden maaş kesintisi yapılmayacağını” duyurmuş, ancak bu hizmetlerin hangileri olduğunu açıklamamıştı.

Tam maaş alacaklar

Corona Virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında "ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorunluluğun ivediliği" dikkate alınarak alınan ekonomik tedbirler çerçevesinde sağlık çalışanlarının maaş artışları diğer kamu personelinden ayrılmadı. Sağlık çalışanlarına bu anlamda bir ayrıcalık yapılmadı.

Ancak, kamu sağlık çalışanlarının % 25 maaş kesintisine dahil olmadığı tahmin ediliyor. Hükümet “elzem hizmetlerden kesinti yapılmayacağını” duyurmuş, bu hizmetlerin hangileri olduğunu açıklamamıştı.

Kararlarının uygulanması için yasa gücünde kararnameler çıkaran UBP-HP Hükümeti söz konusu kararnameleri 27 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlayarak yürürlüğe koydu.

Kararnamenin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında halkı korunması ve Devletin Ekonomik ve Sosyal Ödevlerinin ile ilgili Anayasa'nın 66'ncı maddesi "Devlet, bu Anayasa'da belirtilen ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak ödevlerini, ekonomik gelişme ile mali kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir" hükmü uyarınca, ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorunluluğun ivediliği dikkate alınarak, 2020 Mali Yılı'nda sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu sağlık çalışanları ile emekliye ayrılmış kamu sağlık çalışanlarına, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez konsolide edilerek uygulanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını düzenleyen değiştirilmiş şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 23'üncü maddesinin, 4 ay (Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle durdurulması amacıyla düzenlenmiştir.

Kararnamenin "amaç" başlığı altında ise "Bu Yasa Gücünde Kararname ile değiştirilmiş şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 23'üncü maddesi uyarınca Hayat Pahalılığı Ödeneği almaya hak kazananların, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez konsolide edilerek uygulanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını 4 ay (Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle durdurulması amaçlanmaktadır" deniliyor.

Bu Yasa Gücünde Kararnamenin, 1 Mart 2020 tarihten itibaren yürürlüğe girdiği belirtilirken ve 30 Haziran 2020 tarihinde yürürlükten kalkacağı ve bu tarihler arasındaki dönem 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan Hayat Pahalılığı Ödeneği hesaplanmasında dikkate almayacağı ifade ediliyor.