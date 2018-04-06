Sağlık Bakanlığı’nda “İstatistik Birimi” oluşturuluyor.



Sağlık Bakanlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörlüğü arasında Sağlık Bakanlığı’na kurulacak istatistik birimi çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili protokol imzalandı.

Sağlık Bakanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörlüğü arasında imzalanan protokole, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran imza koydu.



“AMAÇ, SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE İSTATİSTİK BİRİMİNİ KURMAK”



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, protokolün amacı, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü katkılarıyla, Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyet gösterecek bir İstatistik Birimini kurmak, İstatistik Biriminin işleyişini sağlayarak, birimdeki personeli eğitmek ve ihtiyaç halinde tarafların birime destek sunmasını sağlamak”.



“UZUN YILLARDIR İSTATİSTİK BİRİMİ EKSİK “



Sağlık Bakanı Filiz Besim, konuyla ilgili açıklamasında, uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı’nda istatistik biriminin eksik olduğunu, Devlet Planlanma Örgütü’ne Sağlık Bakanlığı’ndan ciddi bir istatistik bilgi aktarılamadığını, nedeninin ise istatistik biriminin bulunmaması olduğunu söyledi.

Besim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran liderliğinde kurulan ekibin bu projede yer almalarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.



“BU PROTOKOLLE SAĞLIKLI BİLİME VE KANITA DAYALI KAYNAKLAR OLUŞACAK”



Besim, sağlık politikalarının oluşturulmasında yaşamsal önemi olan bu projenin ilerleyen aylarda ülke adına, sağlık adına çok ciddi adımlar sağlayacağını, bu protokolle sağlıklı, bilime dayalı, kanıta dayalı kaynakların oluşacağını vurguladı.

Besim, İstatistik Birimi ile ülke gerçeklerine, hastalık profiline, insan kaynaklarına, cihaz kaynaklarına uygun, sağlıkta çok daha ayağı yere basan politikalar geliştirilebileceğini söyledi.



TAŞIRAN



Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran, bu projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını, genellikle dünyada ve Avrupa’da resmi istatistikler konusunda Güney Kıbrıs algısı oluştuğunu, Kuzey Kıbrıs’ta verilerin eksikliğine dair durumu farklı ortamlarda dile getirdiklerini, ilk adımın Sağlık Bakanı Filiz Besim’den gelerek, böylesi önemli bir ihtiyacı gündeme taşıdığını kaydetti.