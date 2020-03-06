Sağlık Bakanına eleştiri: Hayal görmeyi bırak

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi istifaya çağırdı ve “Sayın Pilli, tek duamız ülkemize Koronovirüs gelmeden sizin gitmiş olmanızdır” dedi.

Birlik başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Pilli’ye eleştirilerde bulunarak, “hayal görmeyi bırak kabuslar ile yüzleş” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın, Güzelyurt Hastanesi inşaatı ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Girne’ye yeni hastane yapımı konusunda yapılan anlaşma ile ilgili sorular soran Gardiyanoğlu, yanıt beklediklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu, ilk olarak; “esrarengiz şekilde yanan” Devlet Laboratuvarı’nı sigortalayan şirketin devlete herhangi bir ödeme yapıp yapmadığını sordu.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin çok yakın geçmişte biten sigorta poliçesini, Devlet Laboratuvarı’nın sigorta yaptırılan aynı şirkete yaptırılıp yaptırılmadığını soran Gardiyanoğlu, sorularına şöyle devam etti:

“Sigorta poliçesini yenilerken kardiyoloji bölümüne yeni alınan anjiyografi masalarını ve cihazlarını poliçeye eklettiniz mi? Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi sigortalı ise neden halktan para topluyorsunuz? İnşaat halinde atıl olarak 3 yıldan bu yana duran Güzelyurt Devlet Hastanesi projesi halen niye tamamlanmadı? Ayrıca projede Türkiye’den gelen uzmanlar tarafından saptanan 15 maddelik skandal hataların sorumlusu kimdir? Ve bu sorumlular hakkında herhangi bir işlem başlatıldı mı? 17,873,600, TL + KDV (On yedi milyon sekiz yüz yetmiş üç bin altı yüz Türk Lirası) ödeyerek arazisi Vakıflara ait olan ve Sağlık Bakanlığı’nı hayat boyu kiracı durumuna düşürecek sözde yeni Girne Hastanesi karkası için Vakıflar idaresi ile protokol yaptınız mı? Yapmışsanız ayda ne kadar kira ödeyeceksiniz? Bir taraftan DBNH’nin yanan bir katını yeniden faaliyete geçirmek için halktan para toplamak amacı ile bağış seferberliği başlatan, diğer bir yandan ise 3 yıldır atıl durumdaki Güzelyurt Hastanesi karkasına bir çivi çakamayan Sağlık Bakanlığı’nın, GAÜ’den kullanım hakkı alınan karkası hangi bütçe ile ne kadara ve kaç asır sonra bitirmeyi planlıyorsunuz? Ve bunları Girne Akçiçek Hastanesi’ne ikinci bir dahiliye doktorunu gönderme iradesini gösteremezken mi yapacaksınız? Sıkıntıda olduğu bilinen GAÜ’yü 17,873,600 TL vererek kurtarmak için başlattığınız bu çarpık uygulamayı başka zor durumda olan kuruluşlara da genişletecek misiniz? GAÜ’den kullanım hakkı için aldığınız karkasın mali değerini hangi uzman kurum değerlendirdi? Ve bu karkasın değeri nedir? Bu raporu kamuoyu ile paylaşacak mısınız? Devlet hastanelerimizin EKG gibi küçük tıbbi cihaz ihtiyaçlarının bile duyarlı insanlarımız tarafından karşılandığı bir dönemde GAÜ’nin karkas binasına verilecek yaklaşık 18 milyon TL ile Girne ve diğer bütün Devlet Hastaneleri’nin ihtiyaçlarının karşılanabileceğinin farkında değil misiniz? GAÜ’nin Vakıflardan tek bir sözleşme altında kiraladığı ve bir bölümüne hastane karkasını yaptığı arazinin tümünün kirasını mı hayat boyu ödeyeceksiniz? Yoksa sadece karkas binanın oturduğu arazinin kirasını mı ödeyeceksiniz?”