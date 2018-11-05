Meteoroloji Dairesine göre, Perşembe gününe kadar yer yer sağanak bekleniyor.

Dairenin 6-12 Kasım dönemini kapsayan tahminlerine göre, 6,7 ve 8 Kasım’da yer yer sağanak, 9-12 Kasım arası ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.