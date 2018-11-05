Sağanak bekleniyor
Meteoroloji Dairesine göre, Perşembe gününe kadar yer yer sağanak bekleniyor.
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Meteoroloji Dairesine göre, Perşembe gününe kadar yer yer sağanak bekleniyor.
Dairenin 6-12 Kasım dönemini kapsayan tahminlerine göre, 6,7 ve 8 Kasım’da yer yer sağanak, 9-12 Kasım arası ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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