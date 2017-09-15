İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu son günlerde sosyal medya ve basında İskele Belediyesi’nin mali yapısıyla ilgili yer alan iddialara basın toplantısıyla yanıt verdi.

Merit Lefkoşa Otel’de gerçekleşen kahvaltılı basın toplantısında Sadıkoğlu, 2017 dönemine ait 6 aylık mali durumu hakkında bilgileri de paylaşarak, İskele Belediyesi’nin hiçbir yere borcu olmayan bir belediye olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu hisselerinin yüzde 99’u İskele Belediyesi’ne yüzde 1’i Belediyeler Birliği’ne ait olacak ve henüz kurulma aşamasında olan kamu şirketi İSBEL’in kuruluş amaçlarını da açıkladı.

Sadıkoğlu, İSBEL’in verginin ekonomik işlerde kaybının önüne geçeceğini, ağır çalışan bürokratik sistemden çıkılması ve yatırımların hızlıca gerçekleşmesine olanak sağlayacağını, rekabet ortamına ayak uydurma ve hızlı hareket edebilme imkânı sağlayacağını ifade etti.

“TÜM YETKİLER ORTAKLAR KURULUNDA”

Belediyeler Birliği’nin yönetimde hiçbir söz hakkı bulunmadığını da söyleyen Sadıkoğlu, şirkete atanacak direktörün yetkilerini, para harcama limitini, borçlanma yetkisini, çek kullanıp kullanamayacağını Ortaklar (Belediye Meclisi) Kurulu’nun belirleyeceğini anlattı.

“DEVİR YOK. ŞİRKETE BELEDİYEYE AİT KURULUŞLARIN İŞLETME HAKKI VERİLECEK”

Belediyeye ait gayri menkul ve döner sermayenin şirkete devrinin söz konusu olmadığı gibi satışının da mümkün olmadığını belirten Sadıkoğlu, şirkete yalnızca, belediyeye ait büfe ve benzeri kuruluşlarının işletmesinin verileceğini ifade etti.

Şirketin her yeni iş yaparken Ortaklar (Belediye Meclisi) Kurulu’ndan onay almak zorunda olduğunu da kaydeden Sadıkoğlu, şirketin kendisine işletmesi için verilen yerleri kesinlikle bir başka tüzel kişiye kiralayamayacağını, şirket yönetiminin kendi kararıyla şirkete ait hisseleri tüzel başka üçüncü bir kişiye devredemeyeceğini de ekledi.

“TABİİ Kİ ADAYIM… DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Sadıkoğlu bir soruya karşılık Ekim ayı içerisinde “Belediye Nereden Nereye” başlıklı başka bir basın toplantısıyla İskele Belediyesi’nin bölgede gösterdiği gelişimi anlatacağını söyledi ve bir sonraki seçimde aday olacağını ekleyerek “Daha yapacak çok işimiz var” dedi.