TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük açıklanan koronavirüs tablosundaki verilerde testlerde pozitif çıkan bütün hastaların sayısını değil, sadece semptom gösteren hastaların sayısını paylaştıklarını bildirdi.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında günlük açıklanan tablodaki hasta sayısının toplam günlük pozitif vaka sayısı olmadığını, semptom gösteren hastaları yansıttığını söyledi.

“Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor” diyen Bakan Koca, bu kişilere “asemptomatik pozitifler” denildiğini belirtti. Bu kişilerin toplumdan izole edilmeleri halinde ortalama 1 hafta sonra testlerinin negatif çıktığını belirten Koca, “Bunların salgın açısından önemi, bulaştırıcı yani taşıyıcı olmalarıdır. Eğer tespit ve izole edilmezlerse, salgının büyümesine yol açarlar” dedi.

"Yeni vakaların büyük kısmı belirti göstermiyor"

Üzerinde durulması gereken sayının her gün açıklanan verilerdeki “Yeni Hasta Sayısı” olduğunun altını çizen Bakan Koca, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz. Hastanede tedavi altına aldıklarımızı ayrıca yatan hasta olarak raporluyoruz."

Ağır hasta olarak ifade edilen durumun tanımını da yapan Koca, "Covid-19'un viral solunum yolu enfeksiyonu olmanın ötesine geçip, sistemik hastalık halini alması ve hastayı dış desteğe ihtiyaç duyar hale getirmesi durumunda, hastayı 'ağır hasta' olarak tanımlıyoruz. Kan oksijen düzeyi belli düzeyin altında olan veya entübe edilen hastalarımızı bu şekilde rapor ediyoruz" dedi.

"Yeni vaka", "yeni hasta" olarak değiştirilmişti

TC Sağlık Bakanlığı, günlük yayınlanan koronavirüs tablosunda 29 Temmuz tarihine kadar “yeni vaka” sayısını bildirirken, bu tarihten sonra “yeni hasta” sayısını açıklamaya başlamıştı.

Bakan Koca’nın açıklamaları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Emir’in Çarşamba günü Twitter üzerinden paylaştığı bir video sonrası geldi. Emir yayınladığı videoda Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki laboratuvar bilgi yönetimi sisteminden alındığını ifade ettiği verilere göre 10 Eylül tarihinde Türkiye genelinde yapılan test sayısının 158 bin olarak ifade edildiğini, bu testlerden 128 bin 645’inin negatif, 29 bin 377’sinin ise pozitif çıktığı bilgisinin paylaşıldığını aktarmıştı. Emir, Sağlık Bakanlığının 10 Eylül günü için açıkladığı yeni hasta sayısının sadece bin 512 olduğunu ifade etmişti.