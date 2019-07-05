Sabit haberleşme ücretlerinde artış yürürlükte…

Sabit haberleşme sektöründe; telefon ücretlerinin yeniden belirlenmesinin ardından, yeni fiyatlar faturalara yansıdı.

1 Mayıs’tan itibaren hayata geçen yeni düzenleme, bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kimi vatandaşların, ‘yüksek faturalar’ nedeniyle Telekomünikasyon Dairesi’ne giderek şikayetlerini dile getirdiği ifade edildi.

Yeni düzenlemeye göre; yurt içinde sabit telefondan sabit telefona gerçekleşen konuşma ücretinin dakikası 6 kuruş olarak belirlenmişti.

Öte yandan sabit telefondan hem Telsim hem de Turkcell’i aramanın dakikası ise 40 kuruş olmuştu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren kararda; Pazar günleri hariç, diğer günlerde saat 19.00 ila 07.00 arasında tüm şebeke içi görüşmelerin ücretsiz olduğu da belirtilmişti.

Türkiye’deki aramalar…

Bununla birlikte sabit hatlardan Türkiye’deki sabit hatları aramanın dakikası 24 kuruş olmuştu.

Aynı hattan saat 20.00 ile 07.00 arasında yapılacak görüşmeler için konuşma ücreti dakika başına 20 kuruş olarak belirlenmişti.

Aynı zamanda Türkiye’deki GSM numaraları ile yapılacak görüşmelerde dakika başına alınan ücret 0.5189 TL olmuştu.

Yine saat 20.00 ile 07.00 arasında yapılacak görüşmelerde indirimli fiyat 40 kuruş olarak belirlenmişti.

Bakanlığın resmi internet sayfasından elde edilen bilgiye göre 2018 yılında yapılan düzenleme ile Türkiye yönünde dakikası 12 kuruş olan sabit hat aramalarının ücreti 20.00-08.00 saatleri arasında 10 kuruşa; Türkiye cep telefonlarına dakikası 25.94 kuruş olan konuşma ücretleri ise 20.00-08.00 arasında 20 kuruşa düşmüştü.