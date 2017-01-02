Reşat Şaban: Pilot lisansı almak isterim
En büyük pişmanlığım… ‘Keşke’lerle harcadığım zaman
İçimizdekiler
(Doktora öğrencisi – Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Firari
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Havacılık Mühendisliği
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İç huzur
Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan
En büyük pişmanlığım… ‘Keşke’lerle harcadığım zaman
En büyük sevincim… Ailem
Hayatımın dönüm noktası… Ukrayna Kyiv 2004
Beni en çok etkileyen yazar… Judith Butler
Başucumdaki kitap… Eugenio Borgna - Ruhun Yalnızlığı
En keyif aldığım müzik… Etnik Müzik
En son izlediğim film… Beyaz Tanrı (2014)
Kendim için son aldığım şey… Kitap: Bir Özyaşam Gandhi
Dolabımdaki en gereksiz şey… Yok
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Saflığım
Kendimde beğendiğim özellik… Samimiyet
Olmasa da olur… Para
Olmazsa olmaz… Huzur
En iyi yaptığım yemek… Lazanya
Hayalimdeki dünya… Özgür, eşit, adaletli
Aşk benim için… Bütünleşmek, bir olmak
Onunla çok tanışmayı isterdim… Andrea Bocelli
Görmek istediğim yer… Saint Petersburg, Rusya
Mutlaka yapmak istediğim… Pilot lisansı almak
Son olarak söylemek istediklerim… Sonsuzluk ve bir gün
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