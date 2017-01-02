Reşat Şaban: Pilot lisansı almak isterim

İçimizdekiler

(Doktora öğrencisi – Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Firari

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Havacılık Mühendisliği

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İç huzur

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan

En büyük pişmanlığım… ‘Keşke’lerle harcadığım zaman

En büyük sevincim… Ailem

Hayatımın dönüm noktası… Ukrayna Kyiv 2004

Beni en çok etkileyen yazar… Judith Butler

Başucumdaki kitap… Eugenio Borgna - Ruhun Yalnızlığı

En keyif aldığım müzik… Etnik Müzik

En son izlediğim film… Beyaz Tanrı (2014)

Kendim için son aldığım şey… Kitap: Bir Özyaşam Gandhi

Dolabımdaki en gereksiz şey… Yok

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Saflığım

Kendimde beğendiğim özellik… Samimiyet

Olmasa da olur… Para

Olmazsa olmaz… Huzur

En iyi yaptığım yemek… Lazanya

Hayalimdeki dünya… Özgür, eşit, adaletli

Aşk benim için… Bütünleşmek, bir olmak

Onunla çok tanışmayı isterdim… Andrea Bocelli

Görmek istediğim yer… Saint Petersburg, Rusya

Mutlaka yapmak istediğim… Pilot lisansı almak

Son olarak söylemek istediklerim… Sonsuzluk ve bir gün