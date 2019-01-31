Quota tıklım tıklım

Soğuk kış gecelerini sıcak atmosferi ile ısıtan The Quota Bar geçtiğimiz Çarşamba akşamı yine tıklım tıklımdı. Bir yılı aşkın bir süredir Lefkoşa’nın merkezi konumunda hizmet veren Quota, bu hafta sahnesini sesiyle dikkatleri üzerine çeken Nejla Aykılıç’a emanet etti. Başarılı müzisyen Ahmet Sönmezler’in gitarı ile eşlik ettiği geceye yoğun bir kalabalık hakim olurken Nejla en sevilen Türkçe şarkıları Quota müdavimleri için yorumladı.

Canlı müziğin 21.30’da başladığı gece, haftaiçi olmasına rağmen geç vakitlere kadar sürdü. İlerleyen haftalarda farklı DJ ve sanatçılarla ilgi çekmeye devam edecek olan mekanda bu hafta Cuma gecesi ise DJ Serdar Eren’in Quota için hazırladığı Madonna ve Michael Jackson gecesi gerçekleştirilecek. Başarılı DJ, Madonna ve Jackson’ın en sevilen şarkılarını eğlenceseverlere sunacak.