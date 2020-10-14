Putin: İkinci Rus Covid-19 aşısı EpiVakKorona tescil edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Covid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya'da ikinci Coronavirüs aşısı tescil edilmiş oldu. Putin, Covid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.