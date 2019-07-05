CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, medyada çıkan protokol metniyle ilgili, içeriğinin büyük oranda 4’lü koalisyon hükümeti döneminde yapılan çalışmadan oluştuğunu söyledi. Erhürman, o dönem hükümete yönelik yapılan eleştirilerin be böylece geçersiz olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.

Erhürman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

Şu ana kadar hepimiz "Protokol"ün içeriğinden bir gazetemizde yer alan metin çerçevesinde haberdarız. Metni doğru kabul ederek bugün için şunları söylemek mümkün: 1. Protokolün içeriği büyük oranda hükümetimiz döneminde yapılan çalışmadan oluşuyor. Bu da, o dönemde yapılan "ortada bir çalışma yok", "bir yıllık protokol mü olur" şeklindeki eleştirilerin geçersizliğini açıkça gösteriyor. 2. "Protokol"ün "son hali"nde hükümetimiz döneminde metinde olmayan 7-8 yeni veya değişik öngörü var. Resmi metni görmeden önce herhangi bir konuda eleştiri ya da değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Resmi metni görüp inceledikten sonra tespit ve görüşlerimizi paylaşacağız...