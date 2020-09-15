Propaganda dönemi resmen başladı

Kıbrıs'ın kuzeyinde 11 Ekim’de yapılacak “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması”nda, propaganda dönemi bugün başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 10 Ekim’e kadar sürecek propaganda döneminde, uyulması gereken kurallarla ilgili duyuru yayımladı.

Propaganda süresince, Covid-19 pandemisi nedeniyle, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ve alınan önlemler kapsamında, oy pusulası örnekleri dahil el ilanı ve matbuat dağıtılması yasak olacak.

YSK ayrıca, siyasal parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına, 1 Ekim tarihine kadar izin vermeme kararı aldı.

Seçime katılan siyasal partiler ile bağımsız adaylar duvar ilanı asmakta serbest, ancak oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan asmak yasak.

YSK DUYURUSU

YSK’nın 19 numaralı duyurusu şöyle:

“Seçime katılan Siyasal Partiler ile bağımsız adaylar duvar ilanı asmakta serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki gün, saat 18.00’den sonra ilan yapıştırılması ve asılması yasaktır. Covid-19 pandemisi nedeniyle, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ve alınan önlemler kapsamında, oy pusulası örnekleri dahil el ilanı ve matbuat dağıtılması yasaktır. Propaganda için kullanılan duvar ilanları üzerinde, Türk bayrağı, KKTC bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasaktır. Siyasal parti ve bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılır. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarına aynı ölçüde saha verilir. Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbesttirler. Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır”

1 EKİM’E KADAR MİTİNG YOK

Bu arada YSK, siyasal parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına, 1 Ekim tarihine kadar izin vermeme kararı aldı.

YSK’nın konuyla ilgili duyurusunda şöyle denildi:

“Yüksek Seçim Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 9 Eylül tarihinde aldığı, miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim tarihine kadar iptal edilmesi kararı uyarınca, siyasal parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına 1 Ekim tarihine kadar izin verilmemesine karar vermiştir.”