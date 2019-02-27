Proje sergisi “İleriyi hatırlamak”izleyici ile buluştu
Kıbrıs’ta paylaşılan kutsal mekânlar üzerine antropolojik bir sergi...
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Mustafa Erkan
Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde geçtiğimiz günlerde “İleriyi Hatırlamak” isimli sergi açıldı. Dr.Rabia Harmanşah’ın araştırma projesi olan “İleriyi Hatırlamak” isimli proje sergisine Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliği yaptı.
Sergi, Universität zu Köln’de öğretim elemanı olan Dr. Rabia Harmanşah'ın Kıbrıs’ta yer alan kutsal mekânlar üzerine yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği verilerden oluşuyor. Küratörlüğünü Ersan Ocak ve Aslı Tanrıkulu‘nun yaptığı sergi, Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde 13 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasında hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında gezilebilecek.
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