Polisten sürücülere uyarı

Polis Basın Subaylığı, yarın sabah saat 09.00'dan itibaren Girne'de Ecevit Cadddesi boyunca, Hirondel Çemberi - çevre yolu üst geçit çemberi ve Onar Village arasındaki mesafede fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağını ve trafiğin tek şeritten verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarsında bulunuldu.