Polise rüşvet suçlaması

Baf Polis Müdürlüğünde görev yapmakta olan Limasollu bir polis memurunun, vatandaşlara açık artırmada düşük fiyatlara satılacak olan araç tedarik etme vaadinde bulunarak bunlardan para aldığı gerekçesiyle dün sabah tutuklandığı ve Limasol Kaza Mahkemesine sevk edildiği ifade edildi.



Fileleftheros gazetesi, vatandaşların şikâyeti üzerine dün tutuklanan ve mahkemenin sekiz gün tutuklu kalmasına karar verdiği polis memurunun, üç farklı durumda, kişilere polis tarafından el konulan araçları açık artırmada düşük fiyata tedarik etme sözü verdiğini ve bu kişilerden 12 bin Euro’dan fazla para aldığını yazdı.



Gazete bir vatandaşın şikâyetine göre, bahse konu polis memurunun söz verdiği kişilere araçların 10 Temmuz’da açık artırmada satılacağını söylediğinin, ancak yapılan araştırmaların ardından böyle bir açık artırmanın gerçekleşmediğinin tespit edildiğini belirtti.



Gazete, polis aleyhinde disiplin soruşturması başlatılması ve açığa alınması prosedürlerinin ilerlediğini de ekledi.