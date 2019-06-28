Polis Örgütü’nün 55’inci yıldönümü

Meclis Başkanı Teberüken Uluçay, polis örgütünün 55’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı HüseyinYeşildağlı, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soydan, PGM Özel K. Md. M/Mv. Ahmet Soyer eşlik etti.

Manavoğlu “Örgüt, haftanın 7 günü 24 saat görev başında”

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu konuşmasında, polis örgütünün 55’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polis örgütünün halkın huzur ve güven içerisinde yaşaması için haftanın yedi günü 24 saat hizmet veren bir kuruluş olduğunu dile getiren Manavoğlu, ayrıca itfaiyenin polis örgütüne bağlı olmasının nedeninin de yangınları önleme mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Manavoğlu, polis örgütünün personel ve araç gereç eksikliklerinin var olduğun fakat örgüt olarak bu eksikliklerin arkasına sığınmadan, görevlerini eksiksiz yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Polisin görevini yaparken yetkilerini yasalardan aldığına dikkat çeken Manavoğlu, yasaların vermediği yetkileri polisin kullanamayacağını söyledi. Manavoğlu, “Özellikle organize suçlarla ilgili hazırladığımız yasa tasarıları vardır. Bir kısım da Meclis’te olan yasalarımız vardır. Bilişim suçlarıyla ilgili hiçbir yasa yoktur. Bu yasaların biran önce yasallaşıp, hayata geçirilmesi ve polis örgütünün elini daha güçlendirmek ve suçların önlenmesinde büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Manavoğlu, Meclis Başkanı Teberüken Uluçay’a kendilerini kabul ettiği için de ayrıca teşekkür etti.

Uluçay “Bilişim suçları yasası geçirilmeli… Halk örgüte güven duyuyor”

Meclis Başkanı Teberüken Uluçay da, polis örgütünün 55. kuruluş yıldönümü olmasından dolayı örgüt çalışanlarını kutladı.

Kurumsallaşma konusunda ülkede yaşanan sıkıntılara işaret ederek, kurumsallaşmış polis örgütüyle gurur duyduklarını dile getiren Uluçay, mutlaka eksikliklerin olduğunu ve bu eksikliklerin giderilmesi için de siyasiler ve yöneticiler olarak üzerlerine düşen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Polis örgütünün halkın en çok görev duyduğu bir kurum olduğunu ve herkesin zor durumlarda ilk aradığı kurumun da polis örgütü olduğuna dikkat çeken Uluçay, polis örgütünün gerek personel, gerek yaslardan kaynaklanan eksikliklerini tamamlamanın da kendilerinin boynunun borcu olduğunu kaydetti.

Ülkede hükümetin sık sık değişmesinden dolayı yıllardır üzerinde konsensüs sağlanan ve büyük emeklerle hazırlanan yasa tasarılarının hayata geçirilmediğini dile getiren Uluçay, hükümetlerin değişmesinin ardından yaslarının kadük olduğunu ve bundan dolayı da yasaların gecikmesine sebep olunduğunu söyledi.

Meclis’in gündemindeki yasaların tekrardan yeni hükümete yollandığını ve hükümetin hangi yasaları getireceğine karar vermesi gerektiğini kaydeden Uluçay, bilişim yasa tasarısının da hükümetlerin değişmesine bağlı olarak tekrar tekrar gündeme geldiğini ancak hayat bulması için çok uzun mesailer harcanmasına rağmen tamamlanamadığını belirtti.

“Bilişim Suçları Yasası mutlaka geçirilmeli”

Uluçay, bilişim suçları yasasının önemine dikkat çekerek ileriki dönem mutlaka öne alınması gereken yasalardan biri olduğunu vurguladı.

Teberrüken Uluçay, trafikte araç kullanan sayısının sürekli arttığına işaret ederek, polis örgütünün gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti.