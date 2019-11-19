Polis, ELAM’cıların kimliklerini belirledi

KKTC polisinin ELAM örgütü içerisinde bayrak provakasyonu yapan eylemcilerim kimliğini belirlediği açıklandı.

Kıbrıs’ta barış karşıtı, ırkçı ve ayrılıkçı faşist ELAM üyeleriyle ilgili geçiş noktalarında tedbir alınacak. YENİDÜZEN’in ilgili güvenlik birimlerinden aldığı bilgiye göre, polis, geçiş noktalarında görevlilere bu yönde bilgilendirme yaptı.