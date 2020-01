PLANSIZ EĞİTİM

Devrim DEMİR

Ülkede her geçen yıl artış gösteren eczane sayısıyla, ‘Eczacılık’ mesleği de diğer birçok meslek grubu gibi ‘tehlike sinyalleri’nin izlendiği meslek grupları arasına girdi.

Eczacılar Birliği resmi kayıtlarına göre 2000 yılında ülkede açılan yeni eczane sayısı sadece 5’ti. 2010 yılına kadar da bu seyir böyle devam ederken, 2010 yılında da 7 yeni eczane açıldı.

2010 yılından 2014 yılına kadar her yıl açılan eczane sayısı parmakla sayılırken, 2016 yılında bir anda 28 yeni eczane açıldı.

2016’dan bu tana ardı arkası kesilmeyen bir artışla 2020 yılı itibarı ile ülkede eczane sayısı 295’e ulaştı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğine üye eczacı sayısı ise 389 oldu.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kısa bir süre önce gerçekleştirilen genel kurulu sonrasında birlik başkanlığına seçilen Umut Öksüz, sektördeki sıkıntıları ve eksiklikleri YENİDÜZEN’e anlattı.

“295 eczane var… Her bin 271 kişiye 1 eczane düşüyor”

Eczane sayısının günden güne hızlı bir şekilde artış gösterdiğini kaydeden Birlik Başkanı Umut Öksüz, ülkedeki eczane sayısının özellikle son 4-5 yıldaki artışla 295’e ulaştığını söyledi.

Öksüz, Lefkoşa’da 113, Mağusa’da 66, Girne’de 59, Lefke’de 10, alt Mesarya 9, üst Mesarya 7, İskele’de 8, Karpaz’da ise 6 tane faal durumda eczane olduğunu kaydetti.

Umut Öksüz, dünya ortalamasına göre nüfusa oranla, her 5 bin 500 kişiye 1 eczane düştüğünü, Türkiye’de her 3 bin 500 kişiye 1 eczane düştüğünü ve ülkemizdeyse her bin 271 kişiye 1 eczane düştüğünü ifade etti.

Öksüz: “Eczacı istihdamı yok”

Göreve geldikten sonra, Birlik olarak üniversitelerden bilgi aldıklarını da kaydeden Öksüz, ada genelinde 7 Eczacı Fakültesi olduğunu ve sadece şuan bir üniversitenin bu bölümünde 90 öğrenci olduğunu kaydetti.

Nüfusun hızlı şekilde artmamasına rağmen eczane sayısının günden güne artması nedeniyle bu oranın giderek düştüğünü belirten Öksüz, “Dünyada ilacın üretimden başlayarak ilaç hastaya ulaşıncaya kadar olan tüm süreçte eczacılar yer alıyor. Dünyada eczacıların birçok farklı sektörde çalışma imkânı varken ülkemizde eczacılar sadece özel eczanelerde çalışma imkânı buluyor” diyerek, devletin eczacı istihdamı yapmamasını eleştirdi.

Öksüz: “Hastanelerde eczacı yok”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczanelerin arasındaki mesafeye ilişkin ‘Mesafe Tüzüğü’nün 2015 yılında Bakanlar Kurulu tarafından gerekçe gösterilmeden geri çekildiğini savundu.

Her noktada vatandaşın ulaşabileceği bir eczane olduğunu ifade eden Öksüz, yeni hedefleri arasında, ‘eczane açma ve kapamada nüfusa oranla çalışılarak kısıtlama sağlanması’ olduğunu belirtti.

Sıkıntılara da dikkati çeken Öksüz, “Devlet kanalında bugün hala atılan, imhaya giden ilaçlarla ilgili soruşturma var. Sebebi İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde yeterli sayı yok. İlacı denetleyen yeterince eczacı yok. Ada genelinde 4 büyük hastanede, 5 eczacımız var. Girne ve Mağusa Hastaneleri’nde eczacı yok. Ülkede 28 Sağlık Ocağı mevcut Ercan Havaalanındaki sıhhiye dâhil... Güzelyurt dışında hiç birinde eczacı yoktur.”

“Eczaneler 3 yıldır denetlenmiyor… Haysiyet Divanı aktif değil…”

Eczacıları daha da kötü günlerin beklediği ve 5 yıl sonra sektörde ciddi batmalar yaşanacağı öngörüsünü belirteren Öksüz, meslek yasalarının da Meclis’ten henüz geçmediğini söyledi.

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin eczaneleri ve ecza depolarını denetlemek amacıyla oluşturduğu Haysiyet Divanı’nın da 3 yıldır aktif olmadığını savunan Öksüz, “3 yıldır eczaneler ve ecza depoları denetlenmiyor. İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin eczaneleri ve ecza depolarını denetlemek amacıyla oluşturduğu haysiyet divanı, gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle yıllardır toplanamıyor” şeklinde konuştu.

Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesiyle birlikte, artık devlet hastanelerinde ilaç satışlarının sonlandırılmayı hedeflendiğini belirten Öksüz, bu konudaki tüm yükün özel eczaneler ve özel ecza depolarının sırtında olacağını söyledi.

Nöbetçi eczaneler için ‘acil butonu’ gündemde

Eczacılık mesleğinin onurlu, çok disiplinli bir meslek olduğuna değinen Öksüz halkın en yakın sağlık danışanı olduklarını vurguladı. Oldukça yoğun bir mesaileri olduğunu ifade eden Öksüz, nöbetlerde can güvenliklerinin olmadığının da altını çizdi.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret ederek bu konudaki hassasiyetlerini dile getirdiklerini ifade eden Öksüz, nöbetçi eczane çevresinde devriyelerin arttığına değindi. Eczanelerde olası olayların önlenmesi adına polisle iş birliği yapma projesi olduğunu kaydeden Öksüz, polise hemen ulaşabilmek adına ‘acil butonu’ için fiyat aldıklarını ve bunu eczanelerine sunduklarını söyledi.