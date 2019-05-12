Plajda eski eser operasyonu

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa’da, bir plaja ait araç parkı içerisinde D.Ç.’nin (E-34) kullanımındaki araçta polisin yaptığı aramada, etnografik nitelikli iki kama ve eski eser olduğuna inanılan bir scarabe (taş mısır mühürü) bulundu.

Olayla ilgili D.Ç. ve meselede bağlantısı olduğuna inanılan O.G. (E-26) tutuklandı.