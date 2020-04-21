Pilli: 48 yoğun bakım yatağı hazırdır

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 48 yatağın ‘yoğun bakım’ amaçlı kullanılacak şekilde hazırlandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis’te “yazılı metin” okuyarak konuştu, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi büyük kayıplar verdiği bir süreç yaşadıklarını söyledi.

“Hastanede her oda, her yatak bir yoğun bakım haline gelmiştir” diyen Pilli, 48 yatağın solunum cihazları da girecek şekilde yoğun bakım için hazırlandığını söyledi. “136 yatak da karantina merkezi olacak şekilde hazırdır” diyen Ali Pilli, özel bir yurt kiraladıklarını, bunun da karantina amaçlı kullanılabileceğini söyledi ve “Toplamda 173 yatağımız hazırdır” dedi.

3084 kişiye ev karantinası uyguladıklarını iddia eden Ali Pilli, “18 Mart’tan sonra 1834 kişi de devlet gözetiminde karantina altında tutulmuştur. Şu anda 510 kişi gözetim altındadır” dedi.

“İlk vakadan bugüne 42 gün geçti” diyen Pilli, Bulaşı Hastalıklar Üst Komitesi’nin düzenli toplandığını da savundu.

Dünyada bir vaka olduğu sürece bu salgının bitmeyeceğini anlatan Sağlık Bakanı Pilli, “Çok tecrübeler kazandık, kazandığımız tecrübeleri kesinleşince kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.,

“159 solunum cihazı olacak”

Yeni bir tomografi ve yeni bir anjiyo cihazı alınması için çalışma yaptıklarını söyleyen Pilli, yangında, iki anjiyo cihazından birinin yanındığını birinin de hasar gördüğünü ifade etti. 54 adet ventilatöre (solunum cihazı) sahip olduklarını, Avrupa Birliği’nde de 40 ventilatör geleceğini anlatan Sağlık Bakanı Pilli, “Toplamda 159 solunum cihazına sahip olacağız” dedi.

"AB’den 5 bin kit gelecek “

Şimdi elimizde 4 bin PCR test kiti var” diyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu hafta Avrupa Birliği’nden 5 bin daha kit geleceğini, bin de bağış olduğunu anlattı. 3 bin de hızlı kitleri olduğunu anlatan Pilli, “Şimdi daha kaliteli kitler yeni yeni çıkmaya başladı” şeklinde konuştu. “Kitlerin hemen hepsi bağıştır” diyen Pilli, her gün bu bağışların sürdüğünü ifade etti.

“30 Nisan’dan sonra sokağa çıkma yasağı sürecek mi” sorusuna yanıt veremeyeceğini söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, bunu bilim kurulu ile görüşeceğini bekledi. Yangın sonrasında doktorların Özel Kolon Hastanesi’nde çalışması için bir protokol yaptıklarını belirten Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Nalbantoğlu’nun gücünü kaldıracak hiçbir hastanede yoktur, biliyorum” dedi.

“KARAR VERDİK, GERİ ALDIK”

“Yalnızca bu hastane doktorlarımızı kabul etti” diyen Pilli, Mağusa’nın “Pandemi Hastanesi ilan edilmesi”ne yönelik geçmişteki kararın da ilgili kurulda 6’ya 5 oyla alındığını söyledi. Pilli şöyle konuştu: “O dönem demiştik, Bakanlar Kurulu bir karar vermiş olabilir, sonradan anlaşılırsa tamam değil, geri alınabilir.”