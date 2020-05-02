Pencereden düştü, yaralandı

Polis, bu sabah itibarıyla son 24 saatte 7’si kısmi, 9’u gece olmak üzere 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 10 kişinin de maskesiz sokağa çıktığını tespit etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

YÜKSEKTEN DÜŞME

Lefkoşa’da sakin Farrah Ahmed (K-24) dün akşam 19.00 sıralarında kaldığı apartman dairesinin yatak odasının penceresinde oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Ahmed, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN 22 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da, dün akşamüzeri polis, Şehit Ertuğrul Ahmet Sokak’ta şüpheli gördüğü S.K.’nin (E-22) üzerini aradı. Üzerinde yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan S.K. tutuklandı.