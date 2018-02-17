Patates ithali iddialarına yalanlama

Rum Tarım Dairesi, Kıbrıs'ın kuzeyinden güneye 2 bin 500 ton patates ithal edilmesine izin verildiği şeklindeki iddiaları yalanladı.

Politis ve diğer gazeteler, Dayanışma Hareketi’nin önceki gün yaptığı açıklamada kuzeyden, Kıbrıs'ın güneyine 2 bin 500 ton patates getirilmesine izin verildiği iddiasının Rum Tarım Dairesi tarafından yalanlandığını yazdılar.

Habere göre Rum Tarım Dairesi’nden dün yapılan açıklamada, 12-15 Şubat tarihleri arasında Yeşil Hat tüzüğü çerçevesinde “Astromerit-Zodya” (Bostancı) sınır kapısından Güney Kıbrıs’a getirilen patates miktarının 272 ton olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu patateslerden gerekli örneklerin alınarak tahlillerin yapıldığı da vurgulandı.

Gazete, Rum yetkili makamlarının bu açıklamalarının Güney Kıbrıs’taki PEK, EKA ve diğer tarım örgütlerini memnun etmediğini, örgütlerin dün Tarım Bakanı’na gönderdikleri ortak mektupta, kuzeyden Güneye 2 bin 500 ton patates götürüldüğünde ısrarcı olduklarını da belirtti.