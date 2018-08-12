Parkta ölü bulundu

Girne’de kimliği tespit edilemeyen bir kişi, bugün saat 00.10 sıralarında ölü olarak bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Bal Döken Park alanının kuzey kısmında, 40-45 yaşlarında, sakallı, esmer tenli bir erkek yaşamına son vermiş olarak bulundu.

Bulunan bedenin dış muayenesinde bir darp ve cebir izine rastlanmadı, beden otopsi maksatları için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.