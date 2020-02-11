“Paramı vermemek için iftira attı”

Girne’de kendisine emanet edilen araç içerisindeki inşaat malzemelerini çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı M.S., dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan, 19 Ocak 2020 tarihinde Girne Adli Şubeye gelen Lapta'da sakin Bülent Dagaştı'nın yapmış olduğu şikâyette, 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne Edremit'te parke işi yapımı için EM 572 plakalı Renault marka aracını ve araç içerisinde Devalt marka kırıcı, Stantley marka spiral, el arabası, bir adet balyoz, bir adet inşaat küreği, bir adet jovatic marka mermer kesme makinesi, iki adet su terazisini zanlıya verdiğini ancak son bir haftadır adı edilene ulaşamadığını belirtti.

Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken yakalandı

Konu şahısın bulunması için ilk etapta aracını ve malzemeleri almak için polisten yardım talep ettiğini aktardı.

Polis akabinde olayın çözülmesi için zanlının müteakip defalarda birçok kez polis tarafından aranmış ancak zanlı telefona cevap vermediğini, zanlının ikametgâh adresi bilinmediğinden dolayı da zanlı bulunamadığından zanlının adresinin tespit edilebilmesi için mesaj çekildiğini aktardı. Polis, zanlının 07.02.2020 tarihinde Lefkoşa'da Ercan havaalanında çıkış yaparken tespit edilip ilk etapta yapılan soruşturmada bahse konu aracı aldığını malzemeleri almadığını, aracıda bal döken parkına park edip çıkış yapacağını beyan ettiğini anlattı.

Polis ilk etapta zanlıdan yapılan soruşturmada kendi aracı olan FN 937 plakalı aracının arızalanması üzerine tamir etmesi için Bülent Dağaştı'ya verdiğini karşılığında da kendisine kullanması için EM 572 plakalı aracı yüklü olarak getirip teslim etmeden önce içerisinde bulunan inşaat malzemelerini boşaltarak verdiğini aracı aldığında içerisinde her hangi bir malzemenin olmadığını, bahse konu malzemeleri de Zeytinlikte bulunan Bülent Dağaştı'ya ait inşaatta kullandığını ancak hiçbir zaman tasarrufuna geçirmediğini söylediğini aktardı.

Tutukluluğu 2 gün daha uzatıldı

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 5 kişiden ifade temin ettiklerini kaydeden polis, iki tanığın zanlının malzemeleri aldığına dair beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı isyan etti. Zanlı, “20 bin TL alacağım var. Paramı vermemek ve beni ülkeden attırmak için böyle bir yalan uydurdu. Daha önceleri başkalarına da yaptı” dedi.

Mahkeme zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.