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  3. "Para kazanmak uğruna hayatımızı riske edilmesi ön görülen bir arzu mu?"
"Para kazanmak uğruna hayatımızı riske edilmesi ön görülen bir arzu mu?"

"Para kazanmak uğruna hayatımızı riske edilmesi ön görülen bir arzu mu?"

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), 1 Temmuz açılımını değerlendirerek “Para kazanmak uğruna hayatımızı riske edilmesi ön görülen bir arzu mu?” sorusunu yöneltti.

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), 1 Temmuz açılımını değerlendirerek “Para kazanmak uğruna hayatımızı riske edilmesi ön görülen bir arzu mu?” sorusunu yöneltti.

Konuyla ilgili, İŞAD Başkanı Enver Mamülcü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Temmuz’da uçuşların açılması sonucu alınan risklerin sağlık sisteminde yaratacağı kırılganlığa işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde hala pandemi hastanesinin olmayışı, aynı zamanda yetersiz sağlık koşullarının bulunmasına da baktığımızda akla gelen soru şu olur: para kazanmak uğruna hayatımızı riske edilmesi ön görülen bir arzu mudur?”.

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