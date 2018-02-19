Papageno doludizgin
Kaliteli hizmeti ve sıcak atmosferiyle Girne’de eğlencenin mekanı olan Papageno Bar’da doludizgin geceler sürüyor.
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Kaliteli hizmeti ve sıcak atmosferiyle Girne’de eğlencenin mekanı olan Papageno Bar’da doludizgin geceler sürüyor.
Haftanın her gecesi konukların akınına uğrayan mekanda Cumartesi geceleri ise DJ eşliğinde eğlence yaşanıyor.
Cumartesi geceleri kabin başına geçen DJ Uğur Atay, çaldığı hareketli ve heyecan dolu şarkılarla eğlencenin doruğa çıkmasını sağlıyor ve konukları adeta kendiden geçirmeyi başarıyor.
Geç saatlere kadar süren eğlencede, gençler müziğin ve dansın keyfini sürüyor.
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