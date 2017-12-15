Paketler halinde toplam 10 gr Kokain

Kıbrıs'ın güneyinden kuzeye kokain ithal ederken suçüstü yakalanan H.H.H tutuklandı. İç çamaşırına paketler halinde toplam 10 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde saklayan H.H.H “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali" ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı H.H.H aleyhinde 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

İç çamaşırına sakladı...

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 13 Aralık tarihinde alınan bir bilgide zanlı H.H.H’nin Güney Kıbrıs’ta olduğunun ve KKTC'ye uyuşturucu madde ithal edeceğinin öğrenildiğini söyledi. Zanlı H.H.H aynı gün Akyar Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yaparken tespit edildiğini belirten Özdesoy, zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında 5 paket halinde toplam 10 gr Kokain olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özdesoy, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı H.H.H tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.