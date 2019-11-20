Özgürgün'den meclise: "BENİ ATIN"

1 Ekim'den itibaren başlayan yeni yasama yılı toplantılarının hiçbirine katılmayan Özgürgün'ün "meclise olan tepkisi nedeniyle toplantılara katılmama kararı aldığı" ortaya çıktı. YENİDÜZEN’e konuşan Özgürgün "Meclis yönetimine de ilettim, beni vekillikten atın dedim, partime de söyledim” dedi

"Bağımsız ve tarafsız bir milletvekili olarak konuşuyorum" diyen Özgürgün siyasi bir nedenle dokunulmazlığının kaldırıldığını savundu

Özgürgün, şu anki UBP üst yönetimi ile birlikte hareket etmesinin mümkün olmadığını da kaydederek "Ne yazık ki benim partim de bu oyuna alet oldu, koltuk uğruna… Mücadelemi partimde sürdüreceğim” dedi.

“Üst yönetim partiyi mahvetti ancak partimin tabanında bu harekete karşı büyük tepki vardır. Siyaseti bırakmış bir insanım ancak bu yaptıkları nedeniyle UBP içerisinde bazı adımlarım olacak”

Özgürgün “Eşimin bazı projeleri nedeniyle zaman zaman İstanbul’da bulunuyorum. Ülkemi seviyorum ancak ülkem beni o noktaya iterse onu da düşünebilirim” cevabını verdi.

Dokunulmazlığı kaldırılan eski başbakan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün "meclise olan tepkisi" nedeniyle meclis toplantılarına katılmama kararı aldığını açıkladı.

YENİDÜZEN'e konuşan Özgürgün şu anki meclisin halk tarafından verilen halk iradesine saygısızlık yaptığını iddia ederek meclis toplantılarına katılmadığını, katılmayacağını söyledi.

"22 senelik bir milletvekili olarak böyle bir şey yaptığım için üzgünüm" diyen Özgürgün tepkisinin aralarında kendi partisinin de olduğu siyasi partilere olduğunu ifade etti.

"Bağımsız ve tarafsız bir milletvekili olarak konuşuyorum" diyen Özgürgün siyasi bir nedenle dokunulmazlığının kaldırıldığını savundu, “meclis yönetimine de ilettim, beni vekillikten atın dedim, partime de söyledim. Ancak şu anda mecliste izin-rapor şeklinde kayıt tutuluyor” dedi.

Meclisteki devamsızlığı konusunda rahat olduğunu sözlerine ekleyen Özgürgün “Kudret Özersay üzerimden bir siyasi oyun oynadı. Önce CTP'yi tehdit etti, hükümeti bozdu, şimdi de bizimkileri (UBP'yi) tehdit etti. Bu adam siyasi bir intikam ile hareket ediyor” dedi.

Özgürgün tüm dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini belirterek "Neden sadece ben?" diye sordu. Özgürgün, şu anki UBP üst yönetimi ile birlikte hareket etmesinin mümkün olmadığını da kaydederek "Ne yazık ki benim partim de bu oyuna alet oldu, koltuk uğruna… Mücadelemi partimde sürdüreceğim. Üst yönetim partiyi mahvetti ancak partimin tabanında bu harekete karşı büyük tepki vardır. Siyaseti bırakmış bir insanım ancak bu yaptıkları nedeniyle UBP içerisinde bazı adımlarım olacak” dedi.

"Partimi bunlara bırakacak değilim" diyen Özgürgün UBP yönetimine kırgın olduğunu ifade etti.

Hakkındaki soruşturmanın sorulması üzerine ise Özgürgün "Savcılık ailemden mal bilgisi istedi. Biz de kendimizi savunacağız. Ben Başbakanlık yaptığım dönemde ne yaptım? İhaleye fesat mı karıştırdım? Devletin parasını yanlış mı kullandım? Hiç birşey yok. Sadece para hareketinden bahsediyorlar” dedi.

“Ülkede olmadığınız hatta terk ettiğiniz iddia ediliyor, var mı öyle bir şey?” şeklindeki soruya karşılık ise Özgürgün “Eşimin bazı projeleri nedeniyle zaman zaman İstanbul’da bulunuyorum. Ülkemi seviyorum ancak ülkem beni o noktaya iterse onu da düşünebilirim” cevabını verdi.

13 toplantının hiçbirinde yok

Öte yandan UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün, yaz tatilinin ardından 1 Ekim’de başlayan Meclis Genel Kurulu toplantılarının hiçbirine katılmadığı belirtildi. Yaz tatilinin ardından 1 Ekim’de başlayan ve 13 kez bir araya gelen Meclis Genel Kurulu'nun hiçbir toplantısında Özgürgün'ün olmadığı öğrenildi.

1 Şubat 2019- 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 62 birleşimin ise 17’sine katılmamıştı.

Devamsızlık ve izin konusunda Meclis İçtüzüğü ne içeriyor?

Meclis İç Tüzüğü’ne göre Devamsızlık ve izin konularında; Meclis Başkanı’nın, Milletvekiline gerekçeli mazeretini yazı ile beyan etmesi üzerine on beş günü aşmamak üzere izin verebileceği belirtiliyor. Buna karşın kesintisiz otuz günü aşan izin taleplerinin Başkanlık Divanınca görüşülüp karara bağlandığı ifade ediliyor.

İzinsiz ve özürsüz devamsızlığın sonu: Milletvekilliği sona erer

Cumhuriyet Meclisi çalışmalarına izinsiz ve özürsüz olarak kesintisiz üç hafta süre ile katılmayan milletvekili, önce Meclis Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılıyor. Bu durumun bir ay daha devam etmesi halinde konu Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesine gönderiliyor. Komite, bu konudaki çalışmalarını en geç on beş gün içinde tamamlayıp sonucu bir Raporla Genel Kurula sunuyor. Kurul ise devamsızlığı nedeniyle milletvekilinin milletvekilliğine son verilmesine üye tamsayısının salt çoğunluğu ve açık oylama ile karar verir ve o milletvekilinin milletvekilliği sona erer.

Dokunulmazlık görüşülüp onaylanırken de Özgürgün Meclis’te yoktu…

Hatırlanacağı üzere, 7 Ekim Tarihinde Meclis Genel Kurulu, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu’nu görüşmüş, Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti.

Komite’de görüşülüp onaylanan Dokunulmazlık İstemi’nin Genel Kurul görüşmesinin yapıldığı sıralarda UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Meclis’te bulunmaması da dikkat çekmişti.

Meclis Özel Komitesi Raporunda neler vardı?

Meclis Özel Komitesi’nin raporunda Özgürgün hakkındaki Başsavcılık görüşleri de yer alıyordu.

Rapora göre: “Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunma” ve “Haksız Mal Edinme” iddialarına ilişkin teyit edici bilgi ve belgeler olduğu ifade edilmişti.

Başsavcılığın “Haksız Mal Edinme” iddiası ve bunun “yargılanması ertelenemeyecek ciddi bir husus olduğu” görüşü de rapora yansımıştı.