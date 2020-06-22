UBP-HP Koalisyon Hükümetinin küçük ortağı, Halkın Partisi (HP) milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay kabinede bakan değişikliğine yönelik "siyasi şantaj" iddialarını reddetti.



Özersay, “Biz hiç kimseyi tehdit etmedik, biz düşüncelerimizi istişare ettik ama Başbakan siyasi bir karar verdi" dedi.

Özel Jet Skandalı için de "soruşturulması gerekiyor" diyen Özersay, “Evet biz de yanlış bazı uygulamalarımızla güven sorunu yaratacak işler yaptık ancak kimseye farklı muamele talebimiz olmadı" şeklinde konuştu.



Polisin özel jet skandalı ile ilgili verdiği ilk raporda, gümrük denetimi yapılmadığının netleştiğini ancak neden ve niyesinin henüz değerlendirilmediğini ifade eden Özersay, kabine değişikliği konusunun ele alınış şeklinin ülke itibarının zedelenecek düzeyde olmasını eleştirerek, "şantaj yapılıyormuş izlenimi hiç hoş değil" dedi.



Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Lapta’da bir yatırım bağlamında" ülkeye gelen kişilerin, aslında başka yerlere gittiklerinin ortaya çıktığını anımsattı. Özersay, 'özel uçağın' gelişine Ulaştırma Bakanı’nın başka bazı meselelerde olduğu gibi onay verdiğini ifade etti.

"Hukuken karar alınması gerekir miydi, gerekmez miydi" konusunun tartışılabileceğini söyleyen Özersay, özel jetin Bakanlar Kurulu'nun bilgi ve onayı dahilinde geldiğini anımsattı.

Özersay, geliş maksatlarının kendilerine söylenenden farklı bir hal aldığını ortaya çıktığını söyledi, bir kısmını Girne’ye gidip alış veriş yapıp yemek yediğini, bir kısmının da Mağusa’ya gittiğinin ortaya çıktığını paylaştı.

İfadeler alınması gerekeceği görüşünü belirten Özersay, ne gerekirse yapılacağını, şimdi 2 sayfalık bir ön bilginin geldiğini, bazı açılardan soruşturma açılmasını aşikar olduğu görüşünü belirtti.

Sanver- Arıklı tartışması

Kudret Özersay kürsüde iken muhalefetin ısrarları soruları üzerine HP Milletvekili Gülşah Sanver ‘yetti artık, yeter be yeter’ diye oturduğu yerden isyan etti. Konunun kapanmasını isteyen Gülşah Sanver’le, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı arasında kısa süre bir de tartışma yaşandı.

Sanver bir süre daha "kesin artık sesinizi, cevap vermeyin artık bunlara, bırakınız da başka iş yapalım" bağışırlarıyla gündeme itiraz etti.



Özersay’a soru sormaya çalışan YDP Başkanı Erhan Arıklı, kürsüdeki Özersay’dan milletvekilini susturmasını istedi. Arıklı'nın “Sayın Bakan milletvekilinizi lütfen seviyeli konuşmaya davet edin” şeklindeki sözü sonrasında sinirler gerildi. Manavoğlu, “gayet seviyeli konuşuyorum, seviyesiz sensin” dedi, Arıklı “kes sesini, terbiyesiz. Sen kimsin ki bana ayar veriyorsun” diye yanıt verdi.



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın uyarısı ile "terbiyesiz" kelimesi geri alındı.



Usar: Bu ziyaret tamam mıydı?

"Gümrüksüz, karantinasız, temaslı takipsiz ziyaret tamam mıydı" diye soran Sıla Usar İncirli’ye yanıt veren Özersay, kendilerine böyle olacağının söylenmediğini, onay verdiklerinin de, karantinalı, temaslı bir ziyaret olduğunu savundu.

Özersay, doğrunun dışına çıkılmasında siyasi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu da belirtti.



Özersay kürsüdeyken şu diyaloglar da dikkat çekti.

- Özdenefe: Gümrüğün orada olmama nedenini anlayamıyoruz…

- Özersay: Soruşturma o nedenle yapılacak zaten…

- Maliye Bakanı Amcaoğlu: Uçak mesai saatleri dışında geldiği, yazışma da olmadığı için gümrük memurları orada yoktu.

Özersay: “Biz hiç kimseyi tehdit etmedik”

Kabinede bakan değişikliğine ilişkin iddiaların ülke itibarına da zarar veren ifadeler olduğunu söyleyen Kudret Özersay, ‘siyasi şantaj’ durumuna düşecek bir konumları olmadığını savundu.

Özersay, “Biz hiç kimseyi tehdit etmedik. Sayın Başbakan Hükümet’in başı ve siyasi partinin başkanı olarak karar verdi. Biz düşüncelerimizi istişare ettik ama Sayın Başbakan da samimiyetle siyasi bir karar verdiğini söyledi. Biz HP olarak bir açıklama yapmadık, kabine değişikliğine ilişkin ya da şantaj olarak değerlendirilebilecek hiçbir açıklamamız olmadı” şeklinde konuştu.

Sırf partilerin milletvekillerini, tabanlarını kışkırtmak için bu tür konuşmalar yapıldığını savunan Özersay, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın bu konuda profesyonel olduğu, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun da oldukça fazla yol kat ettiği görüşünü belirtti.

Ataoğlu, Başbakanlığa çağırılan Ünal Üstel’den istifa etmesinin, Özersay’ın da olduğu bir esnada istendiğini iddia etti.

‘Esas olan bu konunun açığa kavuşturulması’

Dokunulmazlıklara ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Özersay, ‘Herkesin dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında’ olduklarını ama şimdi esas önemli olanın bu konunun soruşturulması ve açığa kavuşturulması olduğuna işaret etti.

“Evet biz da yanlış bazı uygulamalarımızla güven sorunu yaratacak şeyler yaptık” diyen Özersay, kendisinin kimseye farklı muamele talebi olmadığını söyledi.

Derya: 1 Temmuz sonrası açılıma ilişkin Bilim Kurulu Raporu var mı?

Milletvekili Doğuş Derya'nın "Türkiye'deki rakamlar maalesef üzücü bir yerde, 1 Temmuz sonrası açılıma ilişkin Bilim Kurulu Raporu var mı" sorusuna Özersay, Bakanlar Kurulu’nda bunun uzun uzun tartışıldığını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Özersay, şartlarda bazı değişiklikler olduğunu kabul etti, Bakanlar Kurulu’nda ilave bazı tedbirlerin konuşulduğunu ve uzmanlar davet edildiği ama henüz bir karar alınmadığını söyledi.



Özersay kararların ihtiyaç halinde revize edilebileceğini de kaydetti.